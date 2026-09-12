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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: نعمل على حصر مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة لتصنيعها محليًا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع الشركة الوطنية للصناعات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية ببلطيم، والمتخصصة في صناعة الفيلم الزراعي المستخدم ضمن مستلزمات النشاط الزراعي.

وذلك ضمن زيارته الموسعة بمحافظة كفرالشيخ اليوم، يرافقه كل من: حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي المنطقة الصناعية ببلطيم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالصناعات التي تنتج مستلزمات الإنتاج؛ لما لها من أثر مضاعف على الاقتصاد، موضحًا أن تصنيع المستلزم محليًا لا يدعم المصنع فقط، وإنما ينعكس على تكلفة وإنتاجية القطاع الذي يستخدم هذا المنتج.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن صناعة الفيلم الزراعي يعد مثالًا واضحًا لهذا النوع من الصناعات، نظرًا لاستخدام منتجاتها في أنشطة زراعية مختلفة، وهو ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي منها عاملًا مساهمًا في تقليل الاعتماد على المستورد وتحسين قدرة المزارع والمنتج المصري على المنافسة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على حصر المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بكميات كبيرة، ودراسة الفرص المتاحة لتصنيعها محليًا، مؤكدًا أن أي مصنع يمتلك القدرة على التوسع في هذه المنتجات سيجد دعمًا من الدولة متى التزم بالجودة والسعر التنافسي، مضيفاً أن المطلوب ليس مجرد إنتاج بديل محلي، وإنما منتج يستطيع منافسة المستورد في الجودة والتكلفة، لأن الاستدامة الحقيقية للصناعة تتحقق من خلال قدرتها على المنافسة وليس من خلال الحماية فقط.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الوزارة، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على دراسة احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة وتحديد الفرص الصناعية التي يمكن توطينها.

وأضاف وزير الصناعة، أن الصناعات البلاستيكية المتخصصة لديها فرص كبيرة للتوسع، خاصة عندما ترتبط بقطاعات إنتاجية رئيسية مثل الزراعة، مع أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية واستخدام التكنولوجيا التي تساعد على تقليل الفاقد وإعادة تدوير المخلفات الصناعية.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد حسين القمري، رئيس مجلس الإدارة، أوضح فيه أن مصنع الشركة الوطنية للصناعات البلاستيكية بدأ نشاطه عام 2013 في المنطقة الصناعية ببلطيم، وهو مقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1850 م²، وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 20 طنًا يوميًا من الفيلم الزراعي، ويوفر نحو 25 فرصة عمل مباشرة إلى جانب المئات من فرص العمل غير المباشرة.

واطلع الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه خلال تفقد خطوط الإنتاج بالمصنع، على مجموعة من الماكينات المستخدمة في تصنيع الفيلم البلاستيكي الزراعي بمقاسات وقدرات مختلفة، إلى جانب معدات الطباعة والقص والتجهيز، وتابع دورة التصنيع من إدخال الخامات وصولًا إلى المنتج النهائي، مستفسراً عن مصادر المواد الخام ونسبة المكون المحلي، وكذلك عن حجم الطلب المحلي على منتجات المصنع وقدرته على زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأدار رئيس مجلس الوزراء حواراً مع عددٍ من العاملين؛ حيث حرص على الاطمئنان على أحوالهم المعيشية وظروف عملهم، مستفسراً منهم عن مدد عملهم بالموقع، ومواقع سكنهم، ومدى رضاهم وتلبية بيئة العمل لاحتياجاتهم الأسرية، والذين أعربوا من جانبهم عن بالغ اعتزازهم بالعمل في أحد أفضل الأماكن بالمنطقة الصناعية، وامتنانهم لما توفره الدولة والمشروع من استقرار ورعاية متكاملة للعاملين.

وفي ختام التفقد، أشاد رئيس مجلس الوزراء بما شاهده من تنوع وجودة في المنتجات النهائية للمصنع، كما حرص على التقاط صورة تذكارية مع القائمين على المصنع والعاملين به.

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