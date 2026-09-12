للطلاب والموظفين.. تفاصيل اشتراكات المترو والقطارات ووسائل النقل الجديدة

تُقدم وزارة النقل المصرية حزمة مرنة ومتكاملة من الاشتراكات المخفضة لوسائل النقل الحديثة، تشمل مترو الأنفاق، القطار الكهربائي الخفيف LRT، والمونوريل، حيث تهدف هذه الخيارات الاقتصادية إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الطلاب والموظفين وجمهور الركاب، وتوفير تنقلات آمنة ومريحة بأسعار مخفضة تناسب مختلف الفئات ومدد الاستخدام، مما يتيح لك الاستفادة القصوى من شبكة النقل الذكية بأفضل قيمة مقابل السعر.

اشتراكات القطارات للجمهور والموظفين

تتيح هيئة السكك الحديدية، استخراج الاشتراكات من خلال 32 مكتبا تضم 53 شباكا موزعة على مناطق مختلفة، بما يسهل الحصول على الخدمة.

وتتيح الهيئة للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع الخاص، إلى جانب الجمهور، اشتراكات على درجات:

- الثالثة العادية «تحيا مصر».

- الثالثة تهوية ديناميكية.

- الثانية المكيفة.

وتصل نسبة التخفيض إلى 25%، مع مدد اشتراك تبدأ من شهر وتصل إلى 12 شهرًا، ويُكتفى باستيفاء بيانات نموذج الاشتراك دون الحاجة إلى اعتماد جهة العمل.



اشتراكات الطلاب

يحصل الطلاب المنتظمون بالمدارس والجامعات وطلاب الانتساب الموجه على دعم يصل إلى 81.25%، وتُتاح الاشتراكات بالدرجة الثالثة بأنواعها المختلفة.

ويشترط لاستخراج اشتراك الطالب استيفاء البيانات المطلوبة واعتماد النموذج من المدرسة أو الجامعة وختمه بختم شعار الجمهورية.

وتصل مدة الاشتراك إلى 9 أشهر، مع إمكانية مدها 3 أشهر إضافية للتدريب، كما يسمح باستخدامه خلال الإجازات والعطلات الرسمية.



الاشتراكات الكيلومترية

توفر الهيئة أيضًا اشتراكات كيلومترية شخصية وغير شخصية تتيح السفر لمسافة محددة خلال مدة زمنية معينة، بخصم يصل إلى 25% للاشتراك الشخصي و5% لغير الشخصي.

وتشمل أبرز الشرائح:

- 2000 كيلومتر لمدة 3 أشهر مقابل 320 جنيها.

- 3000 كيلومتر لمدة 3 أشهر مقابل 475 جنيها.

- 5000 كيلومتر لمدة 6 أشهر مقابل 780 جنيها.

- 10000 كيلومتر لمدة 9 أشهر مقابل 1545 جنيها.

ولا تشمل الأسعار قيمة الكارت الذكي البالغة 150 جنيها، وتصل مدة صلاحيته إلى عام. ويقتصر الاشتراك الكيلومتري على الدرجة الثالثة، مع السماح بالسفر بدرجة أعلى بعد سداد فرق الدرجة أو التكييف من شباك التذاكر.



مزايا للفئات الخاصة

وتتضمن منظومة الاشتراكات مزايا لفئات محددة، إذ يحصل أبناء العاملين بالهيئة على اشتراكات مجانية، مع إتاحة السفر بالدرجة الأولى المكيفة وفقًا لوظيفة ولي الأمر، بينما تصل نسبة الخصم للمحاربين القدماء إلى 75%.

كما توفر الهيئة اشتراكا موحدا للكفيف مع مرافقه، إلى جانب التسهيلات المقررة لذوي الهمم.



اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT

ويقدم القطار الكهربائي الخفيف «LRT» اشتراكات شهرية لمستخدميه، خاصة المتجهين إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية والمدن العمرانية الجديدة، مع خصومات تصل إلى نحو 50% مقارنة بتذاكر الرحلات اليومية.

وتبلغ قيمة الاشتراك الشهري:

- حتى 3 محطات: 300 جنيه، بخصم يصل إلى 50%.

- حتى 7 محطات: 500 جنيه، بخصم يصل إلى 47%.

- أكثر من 7 محطات: 600 جنيه، بخصم يصل إلى 42%.

وتتيح الاشتراكات عددًا غير محدود من الرحلات طوال الشهر.

وتتوفر الخدمة من خلال شبابيك صرف التذاكر في محطات القطار الكهربائي الخفيف، التي تشمل عدلي منصور، العبور، المستقبل، الشروق، نيو هليوبوليس، بدر، الروبيكي، حدائق العاصمة، مطار العاصمة، الفنون والثقافة، المنطقة الصناعية ومدينة المعرفة.

ويعمل القطار يوميا من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً، ويرتبط بشبكة مترو الأنفاق عبر محطة عدلي منصور التبادلية.



اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق

توفر الهيئة القومية للأنفاق اشتراكات مخفضة لطلاب المدارس والجامعات على الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، وتختلف قيمتها وفق عدد المناطق التي يغطيها الاشتراك.

وتبلغ أسعار اشتراكات الطلاب:

- منطقة واحدة: 150 جنيهًا.

- منطقتان: 200 جنيه.

ر3 مناطق: 250 جنيهًا.

ر4 مناطق: 300 جنيه.

وتصل نسب التخفيض إلى أكثر من 90% وفق المنطقة وعددها.

وتتوزع مكاتب الاشتراكات على عدد من محطات الخطوط الثلاثة، ومن أبرزها حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الشهداء، المرج الجديدة على الخط الأول، وكلية الزراعة، مسرة، العتبة، الدقي، جامعة القاهرة والمنيب على الخط الثاني، إلى جانب عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة، جمال عبد الناصر، إمبابة، وادي النيل، جامعة الدول وجامعة القاهرة على الخط الثالث.

وتعمل مكاتب الاشتراكات من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع.



اشتراكات مونوريل شرق النيل

وتتوفر خدمات الاشتراكات كذلك في شبابيك صرف التذاكر بمحطات المرحلة الأولى والثانية من مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر إلى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بإجمالي 22 محطة.

وتشمل المحطات استاد القاهرة، هشام بركات، جامعة الأزهر، الحي السابع، المشير أحمد إسماعيل، جيهان السادات، المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحيين R1 وR2، حي المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر ومدينة العدالة.

ضوابط استخراج الاشتراكات

ويُستخرج اشتراك الجمهور من خلال نموذج «100 نقل» دون الحاجة إلى اعتماد جهة العمل، بينما يتطلب اشتراك الطلاب نموذج «256 نقل» بقيمة 5 جنيهات.

وتخضع عمليات تصفية الاشتراكات لقواعد محددة، من بينها عدم تصفية الاشتراكات التي تبلغ مدتها 3 أشهر، وكذلك الاشتراكات طويلة المدة التي تبدأ من 9 أشهر للقطارات طويلة المسافة، بينما يمكن تصفية الاشتراك في المحطات وفق الضوابط المقررة وصرف المستحقات المستحقة للراكب.