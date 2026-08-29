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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بخصم 50%.. أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف للطلاب والمواطنين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تواصل وزارة النقل تقديم تسهيلات للطلاب والمواطنين المستخدمين للقطار الكهربائي الخفيف LRT، من خلال توفير اشتراكات شهرية بأسعار مخفضة، بما يتيح استخدام القطار لعدد غير محدود من الرحلات طوال الشهر، ويقلل من تكلفة التنقل مقارنة بشراء التذاكر اليومية وفقا لما رصدة صباح الخير يا مصر.

اشتراكات شهرية بأسعار مخفضة

وتقدم الاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف تخفيضات تصل إلى 50% مقارنة بتكلفة شراء التذاكر العادية بشكل يومي، وهو ما يجعل الاشتراك خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للطلاب والموظفين الذين يعتمدون على القطار بصورة مستمرة.

وتأتي أسعار الاشتراكات الشهرية وفق عدد المحطات التي يستخدمها الراكب، كالتالي:

  • حتى 3 محطات: 300 جنيه شهريًا، بخصم يصل إلى 50%.
  • حتى 7 محطات: 500 جنيه شهريًا، بخصم يصل إلى 47%.
  • أكثر من 7 محطات: 600 جنيه شهريًا، بخصم يصل إلى 42%.

وتتيح جميع الاشتراكات الشهرية عددًا غير محدود من الرحلات طوال أيام الشهر، وهو ما يوفر للمستخدمين تكلفة الانتقال المتكرر ذهابًا وإيابًا.

أسعار التذاكر العادية للرحلة الواحدة

وبالنسبة للمواطنين الذين لا يستخدمون الاشتراك الشهري، تبلغ أسعار تذاكر الرحلة الواحدة بالقطار الكهربائي الخفيف:

  • حتى 3 محطات: 10 جنيهات.
  • حتى 7 محطات: 15 جنيهًا.
  • أكثر من 7 محطات: 20 جنيهًا.

وبالتالي، فإن الاشتراك الشهري يمثل توفيرًا ملحوظًا للطلاب والموظفين الذين يستخدمون القطار بصورة يومية أو متكررة، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي وزيادة الإقبال على وسائل النقل الجماعي.

القطار الكهربائي الخفيف يربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية

ويرتبط القطار الكهربائي الخفيف بشبكة مترو الأنفاق من خلال محطة عدلي منصور التبادلية في السلام، بما يتيح للركاب الانتقال بين وسائل النقل المختلفة بسهولة، ويساعد على الوصول إلى مناطق شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن العمرانية.

ويخدم القطار عددًا من المناطق والمدن، من بينها السلام، والعبور، والشروق، وبدر، والمستقبل، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد أحد وسائل النقل الحديثة التي توفر بديلًا سريعًا وآمنًا للانتقال بعيدًا عن الزحام المروري. 

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف

ويعمل القطار الكهربائي الخفيف يوميًا من الساعة 5:30 صباحًا وحتى الساعة 11:30 مساءً، بما يسمح بخدمة الطلاب والموظفين خلال ساعات الذروة، إلى جانب تلبية احتياجات المواطنين على مدار اليوم.

خط ساخن للاستفسارات والشكاوى

وأتاحت الهيئة القومية للأنفاق الخط الساخن 19549 لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن خدمات القطار الكهربائي الخفيف، بما يساهم في سرعة التواصل مع الركاب والرد على استفساراتهم. 

وتأتي الاشتراكات المخفضة ضمن جهود وزارة النقل للتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة، وتشجيع المواطنين والطلاب على الاعتماد عليها، خاصة مع التوسع العمراني وازدياد حركة التنقل بين القاهرة والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

القطار الكهربائي القطار وزارة النقل

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