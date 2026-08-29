قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مقبرة «سخنتيو-بتاح» ومنظومة من آبار الدفن والعديد من اللقى الأثرية بسقارة
الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين في محيط القصر الرئاسي بالنيجر
وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص
رغم توتر العلاقات.. ترامب ينعى ملك النرويج: خسارة كبيرة
صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها
الظهور الأول لمرموش.. موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات
مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة
حسن هيكل: تصفير الدين المحلي الحل لعودة قدرة الدولة على دعم المواطن
تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات
مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع
مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس السبت.. انخفاض تدريجي في الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد البلاد اليوم السبت 29 أغسطس 2026، تحسنًا نسبيًا في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، وسط نشاط للرياح وظهور بعض الظواهر الجوية، بالتزامن مع تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على عدد من سواحل البحر المتوسط.

منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، إلا أن الإحساس بالحرارة يظل مرتفعًا بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن الطقس يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، بينما تميل الأجواء للحرارة خلال ساعات الليل مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

شبورة مائية على الطرق

وأوضحت منار غانم أن الساعات الأولى من صباح اليوم تشهد تكون شبورة مائية على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الزراعية والصحراوية.

فرص أمطار خفيفة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد فرص الأمطار بشكل ضعيف جدًا إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف في بعض المناطق، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

تحذير للمصطافين من اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت منار غانم من اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأوضحت أن سرعة الرياح قد تتراوح على بعض المناطق بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر، مطالبة المصطافين بتوخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة البحرية.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق

ولفتت إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا.

وتزداد هبات الرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم السبت

وكشفت منار غانم عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة للعظمى.
  • السواحل الشمالية: نحو 30 درجة.
  • شمال الصعيد: 37 درجة.
  • جنوب الصعيد: 42 درجة.

وأكدت أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من المعدلات المسجلة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من الأرقام المعلنة.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر خلال الأيام المقبلة، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الاستقرار نسبيًا خلال منتصف الأسبوع، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

نصائح مهمة للمواطنين

ونصحت منار غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، والانتباه من نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة، فيما يجب على المصطافين متابعة حالة البحر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة قبل ممارسة أي أنشطة بحرية.


 

الطقس الطقس اليوم الارصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الاهلي

هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

محمد جابر أمين صندوق نادى المطرية

ذكي رئيسا ومحمد جابر أمينا للصندوق.. نتيجة انتخابات نادى المطرية لإختيار مجلس إدارة جديد

باركولا

106 ملايين استرليني.. ليفربول يقترب من إنهاء صفقة نجم باريس سان جيرمان

فرج عامر

جراديشار أفضل.. فرج عامر ينتقد ثنائي هجوم الأهلي الجديد

بالصور

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد