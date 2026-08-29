طقس السبت.. انخفاض تدريجي في الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة البحرية

تشهد البلاد اليوم السبت 29 أغسطس 2026، تحسنًا نسبيًا في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب الأنحاء خلال ساعات النهار، وسط نشاط للرياح وظهور بعض الظواهر الجوية، بالتزامن مع تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على عدد من سواحل البحر المتوسط.

منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، إلا أن الإحساس بالحرارة يظل مرتفعًا بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن الطقس يكون حارًا ورطبًا على السواحل الشمالية، بينما تميل الأجواء للحرارة خلال ساعات الليل مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

شبورة مائية على الطرق

وأوضحت منار غانم أن الساعات الأولى من صباح اليوم تشهد تكون شبورة مائية على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونصحت قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الزراعية والصحراوية.

فرص أمطار خفيفة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد فرص الأمطار بشكل ضعيف جدًا إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف في بعض المناطق، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

تحذير للمصطافين من اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت منار غانم من اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من سواحل البحر المتوسط، خاصة مناطق مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأوضحت أن سرعة الرياح قد تتراوح على بعض المناطق بين 50 و70 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر، مطالبة المصطافين بتوخي الحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة البحرية.

رياح نشطة وأتربة في بعض المناطق

ولفتت إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أحيانًا.

وتزداد هبات الرياح على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة اليوم السبت

وكشفت منار غانم عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 36 درجة للعظمى.

السواحل الشمالية: نحو 30 درجة.

شمال الصعيد: 37 درجة.

جنوب الصعيد: 42 درجة.

وأكدت أن درجات الحرارة المحسوسة ستكون أعلى من المعدلات المسجلة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من الأرقام المعلنة.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أن الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة من المتوقع أن يستمر خلال الأيام المقبلة، خاصة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تميل إلى الاستقرار نسبيًا خلال منتصف الأسبوع، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

نصائح مهمة للمواطنين

ونصحت منار غانم المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

كما شددت على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، والانتباه من نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة، فيما يجب على المصطافين متابعة حالة البحر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة قبل ممارسة أي أنشطة بحرية.



