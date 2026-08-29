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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود علاقة محتملة بين التعرض لبعض المواد الكيميائية المستخدمة في العطور ومستحضرات العناية الشخصية والبلاستيك ومواد التغليف وارتفاع ضغط الدم لدى النساء أثناء الحمل، ما يسلط الضوء على أهمية تقليل التعرض لهذه المواد خلال فترة الحمل.

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

وأجرى باحثون أمريكيون الدراسة على 338 امرأة حامل، حيث قاموا بقياس مستويات بعض المواد الكيميائية في البول والدم، إلى جانب متابعة ضغط الدم خلال مراحل مختلفة من الحمل، عند الأسبوع 11 و19 و26.

ركز الباحثون على مجموعة من المواد الكيميائية المعروفة باسم الفثالات (Phthalates)، وهي مواد صناعية تُستخدم على نطاق واسع، ومن بينها مواد تدخل في تصنيع بعض أنواع البلاستيك ومستحضرات العناية الشخصية والعطور.

وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي سجلن أعلى مستويات من الفثالات في الدم كن أكثر عرضة لتسجيل قراءات مرتفعة لضغط الدم أثناء الحمل.

ونُشرت الدراسة في Journal of the Endocrine Society، ووجد الباحثون أن مادة مونو إيثيل الفثالات (Monoethyl Phthalate) كانت من أكثر المواد التي ارتبط وجودها في الجسم بشكل متكرر بارتفاع ضغط الدم خلال الحمل.

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

كيف تصل الفثالات إلى جسم الحامل؟

يمكن أن يتعرض الإنسان للفثالات من خلال عدد من المصادر اليومية، بما في ذلك بعض منتجات العناية الشخصية والمواد البلاستيكية ومواد التغليف.

وأشار الباحثون إلى أن مادة مونو إيثيل الفثالات يمكن امتصاصها عبر الجلد أو استنشاقها من الهواء والغبار الذي قد يحتوي على بقايا مواد عطرية.

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

أشارت الدراسة إلى أن اضطرابات ارتفاع ضغط الدم المرتبطة بالحمل تمثل مشكلة صحية مهمة، إذ يمكن أن تزيد من مخاطر بعض المضاعفات بالنسبة للأم والجنين.

ووفقًا لنتائج الدراسة، أصيبت نحو 13% من المشاركات باضطراب مرتبط بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

ولا يعني ذلك أن استخدام العطور أو التعرض للبلاستيك يؤدي بشكل مباشر إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذ تشير الدراسة إلى وجود ارتباط محتمل يحتاج إلى مزيد من البحث لتحديد طبيعته وآليته بشكل أكثر دقة.

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

هل يجب على الحوامل التوقف عن استخدام العطور؟

لا تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة توقف جميع النساء الحوامل عن استخدام العطور أو منتجات العناية الشخصية، لكنها تفتح الباب أمام تقليل التعرض غير الضروري للمواد الكيميائية، خاصة المنتجات التي تحتوي على العطور.

وقالت كيمبرلي بارا، الباحثة في الدراسة وطالبة الدكتوراه في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، إن تقليل التعرض للفثالات المرتبطة بمنتجات العناية الشخصية، خصوصًا المنتجات المعطرة، قد يكون أحد الإجراءات التي يمكن أن تساعد في التعامل مع ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وتحسين صحة الحامل.

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

الفثالات والصحة الإنجابية

تأتي هذه النتائج في ظل اهتمام علمي متزايد بتأثير التعرض للفثالات على الصحة الإنجابية، إذ ربطت دراسات سابقة بين بعض هذه المواد ومشكلات تتعلق بالخصوبة والصحة الإنجابية.

وفي بريطانيا، توجد قيود على استخدام بعض الفثالات المصنفة على أنها سامة للتكاثر في مستحضرات التجميل ومنتجات التجميل، إلا أن الباحثين أشاروا إلى أن بعض مكونات العطور يمكن أن تظهر على الملصقات تحت مسميات عامة مثل «Fragrance» أو «Parfum»، ما قد يجعل تحديد المكونات الكيميائية بشكل دقيق أكثر صعوبة.

نصائح لتقليل التعرض للمواد الكيميائية أثناء الحمل

يمكن للمرأة الحامل تقليل التعرض غير الضروري لبعض المواد الكيميائية من خلال:

ـ تقليل استخدام مستحضرات العناية الشخصية المعطرة عند عدم الحاجة إليها.

ـ قراءة مكونات منتجات التجميل والعناية الشخصية قبل استخدامها.

ـ تقليل الاعتماد على المنتجات البلاستيكية قدر الإمكان، خاصة عند تسخين الطعام.

ـ الاهتمام بالتهوية الجيدة داخل المنزل.

ـ استشارة الطبيب عند وجود ارتفاع في ضغط الدم أثناء الحمل وعدم الاعتماد على تغيير المنتجات وحده.

وتؤكد نتائج الدراسة أن العلاقة بين الفثالات وارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ولا تثبت أن العطور أو البلاستيك بمفردهما يسببان ارتفاع ضغط الدم. لذلك، يجب التعامل مع النتائج باعتبارها مؤشرًا على ارتباط محتمل وليس دليلًا قاطعًا على السببية.

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العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

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