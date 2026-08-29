حكومة النيجر تدعو مواطنيها للهدوء.. وسماع دوي إطلاق نار وانفجارات بأنحاء العاصمة

دعت حكومة النيجر مواطنيها إلى الهدوء عقب الإضطرابات التي تشهدها البلاد، معلنة حشد قوات الأمن لمواجهة الهجوم على العاصمة نيامي.

وفي وقت سابق، قتل 15 عنصرا من الدرك في هجوم نفذه مسلحون،، على موقع عسكري في بلدة تيسا بمنطقة دوسو جنوب غرب النيجر، قرب الحدود مع نيجيريا وبنين، وفق ما ذكرت مصادر محلية.

وسُمع دوي إطلاق نار وانفجارات في أنحاء العاصمة النيجرية نيامي، طوال الليل وحتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

استهدف المهاجمون مطار ديوري هاماني الدولي، الذي يضم أيضاً قاعدة جوية عسكرية، وحاولوا اختراق المحيط الأمني ​​المحيط بالرئاسة.

وفق تصريح رسمي، فإن"هجوم جبان آخر نفذ على القاعدة 101، ومرة ​​أخرى ضمنت قواتنا الدفاعية والأمنية التصدي له ... الوضع تحت السيطرة"، هذا ما قاله النائب بانا واجانا إبراهيم، الذي يعمل في المجلس الاستشاري.

تعرضت نيامي لهجمات من قبل متطرفين مرتين هذا العام: مرة من قبل ما يسمى بجماعة "الدولة في الساحل" (EIS) ومرة ​​أخرى في يونيو من قبل خصومهم من جماعة نصرة (JNIM).

النيجر، مثل جارتيها في منطقة الساحل مالي وبوركينا فاسو ، تخضع منذ سنوات لحكم مجلس عسكري يكافح لوقف التمرد.