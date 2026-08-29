رئيسة فنزويلا المؤقتة: 209 مليارات دولار الحصيلة المتوقعة للاتفاق النفطي مع واشنطن

رحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، بالاتفاق النفطي "التاريخي" مع واشنطن والذي قالت إنه سيكون له تأثير كبير على نهضة بلادها.

وكتبت رودريجيز، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، "تأتي هذه المبادرة نتيجة لتعزيز العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة، وستسهل تدفق استثمارات كبيرة تهدف إلى إعادة تأهيل وإعادة بناء البنية التحتية الاستراتيجية اللازمة لتنمية صناعة الهيدروكربونات لدينا".

وأكدت رودريجيز أن الاتفاق سيتيح زيادة كبيرة في إنتاج النفط بمشاركة شركات القطاع الخاص وسيجلب 100 مليار دولار (86.3 مليار يورو) من الاستثمارات الخاصة، ويولد أكثر من 209 مليارات دولار كعائدات ضريبية لخزانة الدولة الفنزويلية.

وأعربت عن بالغ امتنانها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والحومة الأمريكية لدعمهم من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

يذكر أن الولايات المتحدة وفنزويلا تعملان على اتفاق يمنح شركات أمريكية دورًا في تطوير عدد من حقول النفط الفنزويلية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، عن التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا، واصفًا إياه "بالتاريخي"، بشأن قطاع النفط، قائلًا إن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في البلاد.