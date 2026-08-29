قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن مقبرة «سخنتيو-بتاح» ومنظومة من آبار الدفن والعديد من اللقى الأثرية بسقارة
الحرس الجمهوري يتصدى لمتمردين في محيط القصر الرئاسي بالنيجر
وزير العمل يطلق القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بشركات القطاع الخاص
رغم توتر العلاقات.. ترامب ينعى ملك النرويج: خسارة كبيرة
صلاة الحاجة.. دارالإفتاء توضح وقتها وكيفية أدائها
الظهور الأول لمرموش.. موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في الدوري الانجليزي
إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات
مصطفى محمد يقترب من كونيا سبور.. 750 ألف يورو تحسم الصفقة
حسن هيكل: تصفير الدين المحلي الحل لعودة قدرة الدولة على دعم المواطن
تبدأ من 31 أغسطس .. موعد إجراء قرعة الحج بالمحافظات
مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع
مرصع بـ673 ماسة.. النمسا تضيف عقد الملكة نازلي لبيانات الإنتربول المسروقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، ذروة حركة الوصول السياحي خلال الأسبوع الجاري، مع استقبال 151 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية ودولية مختلفة، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات متعددة.

وتشهد صالات الوصول بالمطار حالة من النشاط المتواصل بالتزامن مع توافد الرحلات المنتظمة والشارتر، وسط استعدادات مكثفة من الجهات العاملة لإنهاء إجراءات وصول السائحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتتجه الوفود السياحية إلى منتجعات الغردقة للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر والأنشطة البحرية ورحلات الغوص والرحلات الترفيهية، في ظل استمرار الإقبال على المدينة خلال الموسم الصيفي.

ويأتي ارتفاع معدلات التشغيل بالمطار بالتزامن مع استمرار الطلب على المقصد السياحي المصري، مع تسجيل نشاط ملحوظ في حركة الرحلات والسائحين خلال صيف 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس كثافة الرحلات الوافدة استمرار مكانة الغردقة كواحدة من أهم الوجهات السياحية الشاطئية في مصر، خاصة مع تنوع الأسواق الأوروبية والدولية التي ترتبط بالمدينة برحلات منتظمة وشارتر، وهو ما يدعم حركة الإشغال الفندقي والنشاط الاقتصادي بالمحافظة.

الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة القصير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

الاهلي

هشام الزاهد يكشف موقف أفشة وأكرم توفيق بعد فوز الأهلي على زد

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

كرات اللحم

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل ساندوتش كرات اللحم

نسرين طافش

نسرين طافش تبهر متابعيها بإطلالتها على النيل.. شاهد

المعتمر

جاي علشان أجوز بناتي وأسدد ديوني.. معتمر يبكي أمام الكعبة: الديون تعبتنى بقالي 50 سنة بسعى

بالصور

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

تحذير للحوامل.. استخدام العطور ومستحضرات التجميل أثناء الحمل مرتبط بمشكلة صحية خطيرة

العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة
العطور ومستحضرات التجميل تحت الدراسة

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد