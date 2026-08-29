مطار الغردقة يستقبل 151 رحلة دولية اليوم.. أعلى معدل وصول خلال أسبوع

يشهد مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، ذروة حركة الوصول السياحي خلال الأسبوع الجاري، مع استقبال 151 رحلة طيران دولية قادمة من مطارات أوروبية ودولية مختلفة، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات متعددة.

وتشهد صالات الوصول بالمطار حالة من النشاط المتواصل بالتزامن مع توافد الرحلات المنتظمة والشارتر، وسط استعدادات مكثفة من الجهات العاملة لإنهاء إجراءات وصول السائحين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، قبل نقلهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتتجه الوفود السياحية إلى منتجعات الغردقة للاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر والأنشطة البحرية ورحلات الغوص والرحلات الترفيهية، في ظل استمرار الإقبال على المدينة خلال الموسم الصيفي.

ويأتي ارتفاع معدلات التشغيل بالمطار بالتزامن مع استمرار الطلب على المقصد السياحي المصري، مع تسجيل نشاط ملحوظ في حركة الرحلات والسائحين خلال صيف 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس كثافة الرحلات الوافدة استمرار مكانة الغردقة كواحدة من أهم الوجهات السياحية الشاطئية في مصر، خاصة مع تنوع الأسواق الأوروبية والدولية التي ترتبط بالمدينة برحلات منتظمة وشارتر، وهو ما يدعم حركة الإشغال الفندقي والنشاط الاقتصادي بالمحافظة.