قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش يبدأ رحلة توتنهام أمام نيوكاسل.. سجل استثنائي للنجم المصري
عيار 21 يسجل 6485 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 29-8-2026
بدء الانخفاض التدريجي.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 313 طائرة مسيرة أوكرانية
الحكومة الإيرانية: نؤكد على الصمود في مواجهة مؤامرات العقوبات الظالمة
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي بجمصة
إلى أين تتجه درجات الحرارة؟.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الساخنة
منذر مهران يكشف لـ صدى البلد دوره بحكاية لعبة جهنم من مسلسل القصة الكاملة
وزير المالية النيبالي: نحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لإعادة الإعمار
«خاتم الأنبياء» لنتنياهو: نحن بحاجة للسلاح النووي لوقف جنونكم
سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب
دعاء النصف الثاني من شهر مولد النبي.. اغتنم ما تبقى منه بـ3 أدعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء صلاة العشاء داخل مسجد بالأقصر

الحاج احمد
الحاج احمد
سوهاج _ أنغام الجنايني

وقف الحاج "أحمد" لأداء صلاة العشاء في الصف الأول في محافظة الاقصر ولكن شاء الله ان يقبض روحه في هذا المشهد الجليل لتكون حسن الخاتمة من نصيبه.

وفاة مسن بعد أداء صلاة العشاء

شهد أحد مساجد مدينة الأقصر واقعة مؤثرة خلال أداء صلاة العشاء، بعدما توفي الحاج “أحمد عبد الوهاب” أثناء الصلاة، في مشهد أثّر في المصلين الذين كانوا يؤدون الفريضة داخل المسجد.

تفاصيل الواقعة

وروى الشاب" أحمد أبو النجا"، أحد شهود الواقعة، تفاصيل اللحظات الأخيرة للحاج أحمد عبد الوهاب، موضحا أنه كان يقف في الصف الأول خلف الإمام، وبجواره الرجل المتوفى، أثناء أداء صلاة العشاء بمسجد محمد حسين بمدينة الأقصر.

وقال أحمد أبو النجا في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الإمام بعدما انتهى من قراءة سورة الفاتحة بدأ في تلاوة قول الله تعالى من سورة فصلت

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾.

وأضاف شاهد الواقعة أنه فوجئ أثناء تلاوة الآية بسقوط الرجل أمامه، قبل أن يتبين للمصلين أنه فارق الحياة، وسط حالة من التأثر بين المتواجدين داخل المسجد.

وأشار إلى أن الحاج أحمد عبد الوهاب توفي أثناء أداء صلاة العشاء، في موقف وصفه بأنه مؤثر للغاية، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الجنة.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الواقعة، معبرين عن تأثرهم بوفاة الحاج أحمد عبد الوهاب داخل المسجد أثناء الصلاة، ومؤكدين أن حسن الخاتمة أمنية يسعى إليها كل مسلم.

واختتم أحمد أبو النجا منشوره بالدعاء للمتوفى، قائلا: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، داعيا الله أن يرزق الجميع حسن الخاتمة.

صلاة العشاء الاقصر الحاج احمد أداء صلاة العشاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

تنسيق الجامعات

دار العلوم وخدمة اجتماعية وحقوق وآداب .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الأرصاد

انخفاض الحرارة غدا.. الأرصاد تزف بشرى سارة

بيزيرا

أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة : ذوبان جبال الهيمالايا سيؤدي لوجود الفيضانات القاتلة .. تجريف المدن والقرى يسهم في تغيير جغرافية الحياة البشرية

بيزيرا

تطورات أزمة البرازيلي بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري: تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتعميم منظومة التراخيص الإلكترونية

مركز بحوث الصحراء

انطلاق العام الرابع لمبادرة «اسأل واستشير» لدعم مزارعي سيناء وتجمع النوافعة بالحسنة

تحصين الماشية

لحماية الثروة الحيوانية.. انطلاق حملة التحصين البيطري اليوم في جميع المحافظات

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد