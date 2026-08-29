قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كذبة فجة من أمريكا.. إيران: نسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز
أ ف ب: انقطاع بث تلفزيون النيجر تزامنا مع إطلاق نار مستمر في نيامي
وزير العمل: أوشكنا على الانتهاء من تدشين منصة تشغيل مصر
مصرع شاب غرقًا في العلمين.. وانتشال الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة
سعرها 3 ملايين دولار.. تحطم أول سيارة كوينجسيج جيميرا في العالم بعد تسليمها
موقف أفشة وأكرم توفيق من مواجهة سموحة
ادعو لها بالرحمة.. وفاة عمة الفنانة بدرية طلبة
الرقابة المالية تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي
الأهلي يواجه دلفي وديًا لتجهيز البدلاء قبل التحضير لمواجهة سموحة
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟
الأهلي يرفع جاهزية إمام عاشور قبل لقاء سموحة
مدبولي يتوجه إلى أنجولا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تأثير السوشيال ميديا على الشباب.. استشاري : المقارنات تقود للقلق والاكتئاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي مخاوف متزايدة بشأن تأثيرها على الصحة النفسية، في ظل الاستخدام المكثف لها واعتماد البعض على مقارنة حياتهم بما يعرضه الآخرون من مظاهر النجاح والرفاهية والسعادة. 

وحذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من تداعيات هذه المقارنات المستمرة، موضحًا أنها قد تؤثر على تقدير الذات وترتبط لدى بعض الأشخاص بالقلق والاكتئاب، إلى جانب تأثيرها على صورة الجسد، خاصة لدى الشباب.

وأوضح أن المقارنات المستمرة بين حياة الأشخاص وما يعرضه الآخرون عبر منصات التواصل قد تؤثر بصورة مباشرة على الحالة النفسية وتزيد من الشعور بعدم الرضا.

وقال الدكتور وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ظاهرة المقارنة الاجتماعية ليست حديثة، لكنها أصبحت أكثر انتشارًا وتأثيرًا مع التطور الكبير في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف أن المستخدمين يتعرضون بصورة يومية لمحتوى يعرض مظاهر مختلفة من الرفاهية والنجاح والسفر والحياة السعيدة، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى مقارنة واقعهم الشخصي بما يرونه على شاشاتهم، وهو ما قد يخلق لديهم شعورًا بعدم الرضا عن حياتهم.

المقارنة المستمرة وتأثيرها على تقدير الذات

وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن الاستمرار في مقارنة النفس بالآخرين قد يرتبط لدى بعض الأشخاص بظهور أعراض القلق والاكتئاب، فضلًا عن انخفاض تقدير الذات، لافتًا إلى أن هذه التأثيرات قد تظهر بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يتعاملون مع المحتوى المعروض على السوشيال ميديا باعتباره صورة كاملة وحقيقية لحياة الآخرين.

وأضاف أن تأثير هذه المقارنات قد يمتد أيضًا إلى صورة الشخص عن جسده، خاصة بين الشباب، نتيجة التعرض المتكرر للصور والمحتوى الذي ينشره المشاهير والمؤثرون، وما قد يصاحبه من معايير غير واقعية مرتبطة بالمظهر والجمال.

الإعجابات والتعليقات وتأثيرها على الحالة النفسية

وتحدث وليد هندي عن مفهوم «الدوبامين الرقمي»، موضحًا أن الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب انتظار الإعجابات والتعليقات والتفاعل من الآخرين، قد يجعل بعض الأشخاص أكثر تأثرًا بردود الفعل التي يتلقونها عبر المنصات المختلفة.

ولفت إلى أن ضعف التفاعل مع المنشورات قد يسبب شعورًا بالإحباط لدى بعض المستخدمين، بينما يمكن أن يؤدي التعرض للتنمر الإلكتروني والتعليقات السلبية إلى آثار نفسية أكثر عمقًا، خاصة لدى الأشخاص الذين يربطون تقديرهم لذاتهم بمدى قبول الآخرين لهم وتفاعلهم مع محتواهم.

مواقع التواصل الاجتماعي الصحة النفسية القلق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

إنستاباي

يعرف اسمك وبياناتك.. إنستاباي يحذر من حيلة خطيرة لسرقة الحسابات

بيزيرا

أمير هشام: الزمالك يتريث في أزمة بيزيرا لرغبته في شكوى "كيان"

الأمم المتحدة

الأمم المتحدة : ذوبان جبال الهيمالايا سيؤدي لوجود الفيضانات القاتلة .. تجريف المدن والقرى يسهم في تغيير جغرافية الحياة البشرية

سعر الذهب

سعر عيار 21 الآن

محمد صلاح

تحرك مفاجئ.. ماذا فعل محمد صلاح مع مدرب طرابزون بعد الصدمة الأوروبية؟

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

تأثير السوشيال ميديا على الشباب.. استشاري : المقارنات تقود للقلق والاكتئاب

جانب اللقاء

«صباح الخير يا مصر» يرصد تفاصيل 1100 فرصة عمل جديدة بقطاع الصناعات

صورة ارشيفية

آخر التطورات في أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

بالصور

اعملي البطاطس على شكل وردة.. طريقة سهلة ومبتكرة تخطف العين

اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة
اعملي البطاطس على شكل وردة

التبول المتكرر ليلًا .. ما الوقت المناسب لآخر كوب ماء أو عصير؟.. اشرب رشفات صغيرة عند الشعور بالعطش.. نصائح لتقليل دخول الحمام

شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟
شرب المياه قبل النوم والتبول المتكرر.. ما الوقت المناسب لآخر كوب؟

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم.. سر صودا الخبز

طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم
طريقة سهلة للحفاظ على رائحة الحمام منعشة طوال اليوم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟.. أعراض حدوث مشكلة في تدفق البول.. هذا النوع من الأشعة يحدد بدقة مواطن الألم

هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟
هل تضخم البروستاتا يؤثر على الكلى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد