من فات قديمه تاه.. معرض تشكيلي يستعيد حكايات الأمثال الشعبية بمركز كرمة ابن هانئ

ينطلق في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء المُوافق 2 سبتمبر 2026، بمركز كرم ابن هانئ الثقافي، بمتحف أحمد شوقى، معرض «من فات قديمه تاه» للفنانة ريم الخماتى، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور محمود حامد.

يُعد المعرض رحلة بصرية لإحياء التراث الشعبي وإعادة قراءة الأمثال الموروثة من منظور معاصر. كما يسلط المعرض الضوء على ظاهرة التراجع التدريجي للأمثال الشعبية وحكاياتها من الذاكرة اليومية للأجيال الجديدة، محولاً تلك العبارات المألوفة إلى لوحات فنية تحكي أصل القصة وراء كل مثل.

وتهدف الفنانة من خلال هذا الطرح البصري إلى تقديم الهوية واللغة في قالب قريب للقلب، يستكشف الجذور ويربط الماضي بالحاضر عبر لغة التشكيل المفتوحة للجميع.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 12 سبتمبر المقبل.