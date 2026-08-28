انهيار بي إم دبليو X7 أمام Escalade-V في معركة القوة

تواصل شركة بي إم دبليو الألمانية تطوير أسطولها من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الأحجام الكبيرة، حيث رُصدت النسخة المحدثة من طراز X7 المزودة بمحرك وقود أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج الشهيرة.

وتأتي هذه الاختبارات الميدانية بعد فترة قصيرة من ظهور الصور التجسسية للنسخة الكهربائية بالكامل iX7 بقوة 800 حصان، مما يعكس رغبة الصانع البافاري في تقديم خيارات متنوعة تجمع بين الأداء العالي والفخامة المطلقة.

منظومة قوة محدثة ومنافسة شرسة في الأداء

تتجه بي إم دبليو إلى اعتماد منظومة دفع في طراز X7 القادم تستند بشكل كبير إلى الفئة 7 الجديدة، وهو ما يعني تزويد السيارة بمحرك يتكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V مع شواحن توربينية تولد قوة تقترب من 600 حصان.

ورغم هذا الارتفاع الملحوظ في الأداء مقارنة بالجيل الحالي، يظل الطراز الألماني متأخرًا بالأرقام عن منافسه الأمريكي كاديلاك إسكاليد V، والذي يقدم قوة تبلغ 682 حصانًا بفضل محركه الفائق سعة 6.2 لتر المزود بشاحن سوبرتشارجر.

تقنيات داخلية وتجهيزات غير متوفرة لدى المنافسين

ورغم تفوق إسكاليد V في القوة الحصانية المباشرة، تحرص بي إم دبليو على تعويض هذا الفارق عبر تزويد X7 بحزمة متطورة من التقنيات التي لا تتوفر في الشاحنة الأمريكية مهما بلغت فئتها.

وتشتمل التجهيزات المرتقبة على نظام العرض الشامل وشاشة عرض مسرحية مقاس 31.3 بوصة للمقاعد الخلفية، إضافة إلى أبواب تعمل بالفتح والإغلاق الآلي، ومقاعد مزودة بأنظمة التدفئة والتبريد في مختلف الصفوف.

تحسينات هندسية تضمن استجابة أعلى على الطرقات

تشير البيانات المسربة إلى أن بي إم دبليو تعمل على إعادة هيكلة نظام التعليق والهيكل لزيادة ثبات السيارة عند الانعطاف على السرعات العالية، حيث ظهرت سيارة الاختبار بأربعة منافذ للعادم للنسخة الرياضية المتقدمة M60.

وتهدف هذه التعديلات الميدانية إلى جعل قيادة هذه السيارة الكبيرة تبدو أكثر خفة ورشاقة، تمهيدًا للكشف الرسمي المرتقب الذي يضع معايير جديدة في فئة السيارات العائلية الفاخرة.