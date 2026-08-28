مصطفى بكري يقترح تجربة الدعم النقدي تدريجيا: الشعب شريك في صناعة القرار

تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن ملف الدعم النقدي والعيني، مؤكدًا تفضيله استمرار العمل بنظام الدعم العيني، مع ضرورة دراسة أي تغيير في منظومة الدعم قبل تعميمه على جميع المحافظات.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك احتياجات أساسية تتطلب توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى احتياج قطاع البترول إلى التمويل اللازم لضمان استمرار توفير المنتجات والغاز.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يحتاج كذلك إلى موارد مالية لتشغيل محطات التوليد والحفاظ على انتظام التيار الكهربائي، إلى جانب فاتورة استيراد الأدوية التي أشار إلى أنها تصل إلى نحو مليار دولار شهريًا.

وفيما يتعلق بالدعم، قال بكري إنه يرى ضرورة استمرار الدعم العيني، مشيرًا إلى أن الحكومة تتمسك بفكرة التحول إلى الدعم النقدي.

واقترح البدء في تطبيق تجربة الدعم النقدي داخل إحدى المحافظات ذات التعداد السكاني المحدود، ثم قياس مدى رضا المواطنين عن التجربة ومدى نجاحها قبل اتخاذ قرار بتعميمها على باقي المحافظات.

وشدد على أهمية الاستماع إلى المواطنين قبل اتخاذ قرارات تمس حياتهم اليومية، قائلًا: «لازم نعرف أن الشعب شريك في صناعة القرار»، مؤكدًا أن تقييم التجربة على أرض الواقع يمكن أن يساعد في تحديد مدى ملاءمتها للتطبيق بصورة أوسع.