مصطفى بكري: يا حكومة صحصحي.. الفترة المقبلة حاسمة في مواجهة الفساد

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في مواجهة الفساد، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة والعمل على تجاوز التحديات والأزمات التي تواجه البلاد.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: «يا حكومة صحصحي لمي البلد وساعدي الرئيس عشان البلد تعدي الأزمات»، مؤكدا أن على الحكومة بذل مزيد من الجهد والعمل على دعم جهود الدولة في مواجهة الأزمات وتحسين الأوضاع.

وتابع أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الانضباط وتحمل المسئولية، مؤكدًا أن مواجهة الفساد ستكون على رأس الأولويات خلال الفترة القادمة.

وقائع فساد أو مخالفات

وأضاف أن «الكل هيتحاسب»، في إشارة إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في وقائع فساد أو مخالفات، دون استثناء، بما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.