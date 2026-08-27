مصطفى بكري: العلاقات المصرية السودانية أعمق من أي ظرف سياسي عابر

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري يتعامل مع الأشقاء السودانيين باعتبار أن مصر بلدهم الثاني، مشيرًا إلى أن السودانيين يعيشون في مصر وسط علاقات أخوية تجمعهم بالشعب المصري.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الشعب السوداني المقيم في مصر تربطه بالمصريين علاقات صداقة وترابط، مؤكدًا أن الحديث عن العلاقات المصرية السودانية لا يمكن اختزاله في إطار دولتين جارتين فقط، وإنما يتعلق بشعبين تجمعهما روابط تاريخية وحضارية ممتدة عبر عقود طويلة.

وتابع أن ما يجمع مصر والسودان أعمق من أن يتأثر بأي ظرف سياسي عابر، لافتًا إلى وحدة الروابط والمصالح والمشاعر التي تجمع الشعبين.

يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة

وأشار إلى أن مصر كانت ولا تزال حريصة على دعم السودان، وتؤكد باستمرار موقفها الداعم لوحدة الدولة السودانية واستقرارها، بما يحفظ مصالح الشعب السوداني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.