مصطفى بكري: مصر ستتجاوز الأزمة وستبدأ ففي جني ثمار المشروعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ستتجاوز أزماتها الحالية، وستبدأ في جني ثمار الجهود والمشروعات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه «هتنتهي الأزمة وهنجني الثمار في أقرب وقت ممكن»، مؤكدًا أن مصر كانت بحاجة إلى حماية مؤسساتها الوطنية، وهو ما تحقق، بحسب قوله، بفضل وجود جيش وشرطة وصفهما بأنهما «عظيمة».

وتابع أن القيادة السياسية تعمل ليلًا ونهارًا من أجل مصلحة الوطن، داعيًا الوزراء والمسؤولين إلى التركيز على ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستماع إلى توجيهاته والعمل على تنفيذها.

العمل على تحسين الأداء

وأشار إلى أن الرئيس السيسي على اطلاع بما يقوم به كل مسؤول، سواء ما يتعلق بالإنجازات التي تحققت أو أوجه القصور والتقصير، مؤكدًا أهمية تحمل كل مسؤول لمسؤولياته والعمل على تحسين الأداء وخدمة المواطنين.