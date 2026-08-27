بعد فيضانات نيبال.. زلزال بقوة 5 ريختر يضرب منطقة التبت

ضرب زلزال قوته 5 درجات على مقياس ريختر منطقة التبت، على بعد مئات الأميال شمال منطقة الفيضانات في جبال الهيمالايا التي تسببت في كارثة بنيبال.

أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بقوة 5 درجات ضرب منطقة التبت الصينية في وقت متأخر من مساء الخميس، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان مركز الزلزال على بعد مئات الأميال شمال المناطق التي ضربتها فيضانات مفاجئة مدمرة في نيبال والصين.

ويأتي هذا الزلزال بعد أن أفاد مركز الشبكات الصيني بوقوع زلزال بقوة 4.7 درجات في ناغتشو، التبت، يوم الأربعاء، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن انهيار جليدي في المناطق الحدودية بين نيبال والصين إلى 353 قتيلا، فيما لايزال 826 شخصا في عداد المفقودين، بينهم 65 مواطنا أمريكيا.

وأعلنت السلطات النيبالية تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا، خاصة مقاطعتي نواكوت وراسووا، بينما أفادت هيئة السياحة النيبالية بإنقاذ 27 أجنبيا من منطقة الفيضانات، بينهم مواطنان أمريكيان، وفقا لما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز".

وأضافت الشبكة أن الجيش النيبالي نشر مروحيات للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وتمكن من إجلاء أكثر من 100 شخص من المناطق المتضررة، فيما جرى نقل عدد من المصابين إلى العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج.