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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن خالص التعازي لجميع المتضررين من فيضانات نيبال

رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن خالص التعازي لجميع المتضررين من فيضانات نيبال
رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن خالص التعازي لجميع المتضررين من فيضانات نيبال
أ ش أ

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام اليوم /الخميس/ إن المشاهد الواردة من الحدود النيبالية - الصينية مفجعة.. معربا عن خالص تعازيه لجميع المتضررين، بمن فيهم عائلات وأحباء المواطنين البريطانيين المفقودين في هذه المأساة.

وأضاف بيرنهام - في بيان نشرته الحكومة البريطانية - "سنبذل قصارى جهدنا لدعم المواطنين البريطانيين المتضررين في المنطقة، ونحن على تواصل مع الجهات المختصة لتقديم الدعم اللازم".. داعيا المواطنين البريطانيين الموجودين في المنطقة على اتباع إرشادات السلطات المحلية والالتزام بنصائحنا للسفر.

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام المشاهد الواردة من الحدود النيبالية الصينية مفجعة خالص تعازيه لجميع المتضررين

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