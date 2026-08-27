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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري بتاعهم.. شوبير: أجواء من الثقة داخل بيراميدز.. وموكوينا يحظى بدعم كبير

شوبير
شوبير
محمد بدران

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حالة التفاؤل التي تسيطر على نادي بيراميدز، بشأن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، مشيرًا إلى وجود ثقة كبيرة داخل النادي في الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «داخل بيراميدز حاسين إن الدوري بتاعهم السنة دي، وعندهم أريحية وثقة في موكوينا».

ويأتي ذلك في ظل البداية القوية لبيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفريق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى، في أول ظهور رسمي للفريق تحت قيادة موكوينا.

وكان بيراميدز قد تعاقد مع موكوينا لتولي القيادة الفنية للفريق استعدادًا للموسم الجديد، في خطوة تعكس رغبة النادي في المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

ويأمل بيراميدز في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الموسم الحالي، والمنافسة بقوة على لقب الدوري، خاصة مع حالة الثقة التي تحيط بالفريق وجهازه الفني الجديد.

بيراميدز شوبير الموسم الجديد الدوري المصري الممتاز

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