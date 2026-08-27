الأرصاد : استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي .. والعظمى غدا على القاهرة 37 درجة

توقعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /الخميس/ استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا /الجمعة/؛ بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائية الشمالية الحارة الرطبة القادمة من على البحر المتوسط.

وقالت غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – : "إن قيم درجات الحرارة لاتزال أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة لهذا التوقيت من السنة بمقدار درجتين إلى 3 درجات".. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى ستصل إلى 37 درجة مئوية والمحسوسة 39 درجة فيما تسجل العظمى في محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان ، 43 درجة مئوية والمحسوسة 44 درجة.

ووصفت غانم حالة الطقس غدا بأنه سيكون شديدة الحرارة رطبا في أغلب المحافظات خاصة في وقت الظهيرة، وحارا رطبا في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط .. أما خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، فسيكون هناك انخفاض في الحرارة إلا أن ارتفاع الرطوبة سيجعل الإحساس بالأجواء مائلة للحرارة الرطبة.

وأشارت إلى أن نسب الرطوبة سوف تتراوح غدا ما بين 90 إلى 95% على الأماكن المطلة على البحر المتوسط فيما تتراوح ما بين 80 إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري؛ وهو ما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة إلا أن نشاط الرياح في أغلب المحافظات بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/س؛ سيسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات المساء وساعات الليل في الأماكن المفتوحة؛ إلا أنها قد تكون مثيرة لبعض الأتربة والرمال في مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ونبهت غانم إلى أن نشاط الرياح غدا على شواطئ البحر المتوسط سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 متر إلى 2.25 متر .. مناشدة السادة المصطافين بضرورة اتباع تعليمات السلامة على شواطئ البحر المتوسط.

وحذرت من تكون الشبورة المائية بشكل كثيف خلال فترات الصباح الباكر بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية.. مطالبة قائدي المركبات والمسافرين بضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة المرورية.

وكشفت غانم عن تحسن حالة الطقس اعتبارا من السبت المقبل.. قائلة: سوف نلمس تحسنا طفيفا وانكسارا لحدة الموجة الحارة اعتبارا من السبت؛ بسبب مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث ستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الصيفية حيث ستبلغ العظمى في القاهرة الكبرى على مدار الأسبوع القادم ما بين 34 إلى 35 درجة.

وقالت: سيكون هناك نشاط للرياح سيسهم في تلطيف الأجواء وسيقلل من الإحساس بنسب الرطوبة.. مشيرة إلى أن سرعات رياح ستكون محسوسة يومي (السبت والأحد) المقبلين ؛ إلا إنها ستكون مصحوبة ببعض الأتربة والرمال المثارة.

وتوقعت غانم توافر فرص ضعيفة لسقوط الأمطار وذلك بشكل خفيف على الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وقد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث لا تتجاوز 10% على مناطق من شمال الوجه البحري .. مشيرة إلى أن فرص سقوط الأمطار قد تزيد يومي (السبت والأحد) المقبلين على السواحل المطلة على البحر المتوسط خاصة في المنطقة الشرقية.

وناشدت المتنبئ الجوي المواطنين بضرورة المتابعة الجيدة للنشرات الجوية خلال هذه الفترة الانتقالية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال فترات الظهيرة منعا للإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري ، مع تناول قدر كبير من السوائل والمياه والتواجد في أماكن جيدة التهوية.