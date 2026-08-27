ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 353 قتيلا و826 مفقودا بينهم 65 أمريكيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن انهيار جليدي في المناطق الحدودية بين نيبال والصين إلى 353 قتيلا، فيما لايزال 826 شخصا في عداد المفقودين، بينهم 65 مواطنا أمريكيا.

وأعلنت السلطات النيبالية تكثيف عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا، خاصة مقاطعتي نواكوت وراسووا، بينما أفادت هيئة السياحة النيبالية بإنقاذ 27 أجنبيا من منطقة الفيضانات، بينهم مواطنان أمريكيان، وفقا لما أوردته شبكة "سي بي إس نيوز".

وأضافت الشبكة أن الجيش النيبالي نشر مروحيات للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وتمكن من إجلاء أكثر من 100 شخص من المناطق المتضررة، فيما جرى نقل عدد من المصابين إلى العاصمة كاتماندو لتلقي العلاج.

وفي الجانب الصيني، أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزي الصيني بأن 558 شخصا مازالوا مفقودين في منطقة التبت، بينهم 260 أجنبيا، فيما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وتضررت الطرق المؤدية إلى ميناء جيرونج الحدودي وانقطعت الاتصالات بالمنطقة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة لم تنتج عن زلزال، كما كان يعتقد في البداية، وإنما عن انهيار جليدي تسبب في اندفاع كميات هائلة من المياه والحطام باتجاه المناطق السكنية، فيما رجح خبراء مناخ أن يكون انهيار جليدي من أحد الأنهار الجليدية وراء الفيضانات.

وحذر خبراء من أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ يسهمان في زيادة ذوبان الأنهار الجليدية وعدم استقرارها، ما يرفع مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة الهيمالايا.