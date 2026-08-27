افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمدينة دمياط لبيع المستلزمات الدراسية

افتتح الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الخميس، معرض «أهلاً مدارس» المقام بمدينة دمياط، والذي تنظمه الغرفة التجارية بدمياط، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، والمهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، و وحيد عبد ربه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وتفقد المحافظ أقسام المعرض المختلفة، والذي يشارك فيه أكثر من 20 عارضًا، ويضم تشكيلة متنوعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الملابس والأحذية والحقائب والأدوات المكتبية والمدرسية، حيث يستمر المعرض في تقديم خدماته للمواطنين اعتبارًا من اليوم وحتى بداية العام الدراسي الجديد.

وخلال جولته، شدد محافظ دمياط على ضرورة الالتزام بتقديم المنتجات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسعار المتداولة في الأسواق، مع التأكيد على أن تكون الأسعار المعلنة نهائية وواضحة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصةً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.