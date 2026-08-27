السياحة والآثار تطلق حملة رقمية للتوعية بمنظومة إصدار تأشيرات الدخول عند الوصول بمطار القاهرة

أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة ترويجية رقمية موسعة في 9 أسواق سياحية دولية، للتعريف بالمنظومة المميكنة الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول (Visa on Arrival)، والتي بدأ تشغيلها تجريبيًا بمطار القاهرة الدولي كمرحلة أولى، اعتبارًا من بداية شهر أغسطس الجاري.

استبدال ملصق التأشيرة الورقي برمز الاستجابة السريع

وتتضمن المنظومة الجديدة استبدال ملصق التأشيرة الورقي برمز الاستجابة السريع (QR) الخاص بالتأشيرة، في إطار جهود الدولة المصرية لتيسير إجراءات السفر والوصول، والارتقاء بتجربة السائح منذ اللحظات الأولى لوصوله إلى مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الحملة تستهدف المسافرين والسائحين المحتملين الذين يخططون لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، في كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبولندا، وجمهورية التشيك، واليابان، لافتًا إلى أن اختيار هذه الأسواق يأتي في ضوء أهميتها بالنسبة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكد أن الهيئة تولي اهتمامًا بتطوير تجربة السائح بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر دور الترويج السياحي على التعريف بالمقاصد والمنتجات السياحية، وإنما يمتد إلى تعريف السائح بالخدمات والتسهيلات التي تساعده على التخطيط لرحلته والوصول إلى مصر والاستمتاع بتجربته بها بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن المنصات الرقمية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في اتخاذ قرار السفر، حيث يعتمد المسافرون بصورة متزايدة على المحتوى الرقمي للتعرف على الوجهات السياحية وإجراءات السفر والخدمات المتاحة قبل بدء رحلاتهم، ومن هنا تأتي أهمية هذه الحملة في تقديم المعلومات المتعلقة بالمنظومة الجديدة بصورة واضحة ومبسطة.

ومن جانبها، أوضحت الأستاذة سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن الاستراتيجية الإعلانية للحملة تعتمد على إنتاج ونشر مجموعة من الفيديوهات التوعوية القصيرة، المترجمة والمصممة بلغات الأسواق المستهدفة، للتعريف بالمنظومة المميكنة الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول، وشرح آلية الحصول على رمز الاستجابة السريع (QR) الخاص بالتأشيرة، كبديل عن ملصق التأشيرة الورقي، بصورة مبسطة وواضحة.

وأضافت أن هذه الفيديوهات تتيح للمسافرين التعرف على الإجراءات الجديدة قبل وصولهم إلى مصر، مشيرة إلى أن استخدام المحتوى القصير والمترجم يسهم في تقديم الرسالة بما يتناسب مع طبيعة كل سوق وخصائص جمهوره.

وأشارت إلى أن يتم بث الفيديوهات عبر كبرى منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الرقمية العالمية، وفي مقدمتها Meta وYouTube وTikTok، بما يضمن الوصول المباشر والفعال إلى الجمهور المستهدف، وخاصة المسافرين الذين يبحثون عن معلومات تتعلق بزيارة مصر وإجراءات السفر إليها.

وأكدت أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار جهود الوزارة والهيئة للتوسع في استخدام أدوات الترويج السياحي الحديثة، والاستفادة من المنصات الرقمية في التواصل المباشر مع السائحين بمختلف الأسواق العالمية، والتعريف بالتسهيلات والخدمات الجديدة التي تسهم في تيسير إجراءات الوصول والارتقاء بالتجربة السياحية في مصر، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي.

وقد أُعدت الحملة وفق رؤية تسويقية تركز على تقديم المعلومة الصحيحة للسائح بلغته وبالصورة التي تتناسب مع طبيعة السوق المستهدف، مع الاستفادة من إمكانيات منصات Meta وYouTube وTikTok في الوصول إلى شرائح متنوعة من المسافرين، بما يتيح توجيه الرسائل الإعلانية إلى الجمهور الأكثر اهتمامًا بزيارة مصر، ويعزز فاعلية الحملة ويحقق أهدافها الترويجية والتوعوية.

