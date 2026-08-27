الحقوني ولادي بيضربوني .. تداول فيديو صادم من شقة في السيدة زينب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات مأساوية لسيدة داخل شقتها بمنطقة السيدة زينب، بعدما ظهرت وهي تستغيث وتصرخ، وسط محاولات من الجيران للتدخل وإنقاذها.

وأظهر الفيديو تجمع عدد من الجيران أمام باب الشقة، ومحاولتهم الدخول إليها بعد سماع صرخات السيدة واستغاثتها، وسط حالة من القلق والتوتر بسبب ما كان يحدث في الداخل.

وبحسب ما ظهر في المقطع المتداول، كانت السيدة تصرخ وتطلب المساعدة، فيما حاول الجيران فتح باب الشقة للتدخل، وسط حديث عن تعرضها للضرب على يد أبنائها.

وأثار الفيديو حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة التحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية السيدة، مع التأكيد على ضرورة تدخل الجهات المختصة للتحقيق في ملابسات ما حدث.

ولا تزال ملابسات الواقعة وما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت إجراءات بشأنها بحاجة إلى التحقق من الجهات المختصة.