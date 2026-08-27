وفاة طفلة أثناء لعبها أمام البيت أسفل عجلات جرار كسح بالمنوفية

شهدت قرية كفر ميت سراج التابعة لمركز قويسنا واقعة أليمة، حيث توفت طفلة صغيرة دهساً أسفل عجلات جرار كسح؛ وذلك أثناء لهوها أمام المنزل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوصول صغيرة متوفية الي مستشفى قويسنا المركزي، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.

وتبين وفاة طفلة تدعى نورا من قرية كفر ميت سراج التابعة لدائرة المركز أسفل عجلات جرار كسح أثناء لعبها بجوار المنزل بالقرية، وتم وضع جثمانها في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.