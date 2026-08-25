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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 668 محضرًا تموينيا وضبط 20 طن فراولة غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية مجموعة من الحملات على مراكز وقرى محافظة المنوفية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وبإشراف أسامة مصطفى عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية،.

 تواصل المديرية وإداراتها الفرعيه الحملات الرقابية المكثفة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وخلال الفترة من الخميس 20 أغسطس وحتى الثلاثاء 25 أغسطس 2026، أسفرت الحملات عن تحرير إجمالي 668 محضرًا تموينيًا، تنوعت ما بين محاضر نقص أوزان، وعدم مطابقة المواصفات، ومخالفات المخابز والسلع التموينية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وحيازة سلع مجهولة المصدر أو بدون مستندات، ومخالفات أخرى متنوعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات من السلع والمواد الغذائية، وجاءت أبرز المضبوطات 20 طن فراولة مجمدة مجففة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسادات، و65 كجم لحوم بلدية ببركة السبع بدون مستندات، و22.800 كجم لحوم مفرومة ببركة السبع، و75 كجم حلاوة المولد ببركة السبع، و5 شيكارة أعلاف بدون مستندات ببركة السبع، و17 كجم لحوم بالسادات، و14 كجم لحوم بالسادات، 4 كجم كبدة بالسادات، 4 أطباق دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية بالسادات، و200 كرتونة معطر جو بدون مستندات ومجهولة المصدر بقويسنا، 3 شكاير دقيق بأحد محال البقالة بقرية تلا، لغرض التربح.

كما شملت الحملات المرور على المطاحن ومتابعة عمليات صرف الدقيق للمخابز، وسحب عينات من إنتاج المطاحن للتأكد من مطابقته للمواصفات، بالإضافة إلى المرور على محطات البترول ومتابعة انتظام العمل بها، والإشراف على عملية توزيع أسطوانات الغاز للمواطنين والتأكد من وصولها لمستحقيها بالسعر الرسمي.

مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المنوفية محافظة المنوفية حملات محاضر مواد فاسدة

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