بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

شهدت مدينة السادات، صباح اليوم، حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، بينهم طفلان، ونقلهم إلى مستشفى السادات المركزي لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين والجثامين إلى مستشفى السادات المركزي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان وتبين مصرع كل من محمد عبدالله الطويل، 50 عامًا، عامل يومي، وأم هاشم محمد جمعة، 45 عامًا، ربة منزل، حيث جرى نقل الجثمانين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وإصابة 4 كل من يونس عبد الجواد محمد، 50 عامًا، ومبروكة محمد جمعة، 40 عامًا، وأشرقت إبراهيم سلام، 4 سنوات، بكدمة في الوجه من الجانب الأيسر، ورحيم إبراهيم سلام، عامان، بكدمة في الرأس.

وتبين من التحريات الأولية ان العربية نصف النقل كانت في الاتجاة المعاكس واصتدمت وجه لوجه في الملاكي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث