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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مقــ تل شاب في مشاجرة بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

شهدت مدينة السادات واقعة مشاجرة بين مجموعة من الشباب نتج عنها طعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض ووفاته، ووقع كجثة هامدة على الفور.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع جريمـة قتل داخل المدينة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتبين وفاة الشاب محمود.ا ابن مدينة السادات نتيجة مشاجرة.

وتم نقل الجثمان الي مستشفي السادات المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على المتهمين في الواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها وكشف ملابسات الحادث.

المنوفية محافظة المنوفية السادات قتل مشاجرة

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