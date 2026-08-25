حملات تفتيشية على مخابز الشهداء بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة للمرور على المخابز، بقريتي العطف ومشيرف، بالتنسيق مع مكتب تموين مشيرف.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفات التي تم رصدها، شملت نقص وزن الخبز ومخالفات خاصة بنظافة المخبز.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية علي المخابز البلدية ومتابعة جودة رغيف الخبز، والالتزام بالأوزان والمواصفات والاشتراطات المقررة، وضمان حصول المواطنين على حقوقهم كاملة.

وفي مركز ومدينة الشهداء، تم تحرير محاضر للمخالفات التي تم رصدها، والتي شملت نقص وزن رغيف الخبز، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بنظافة المخابز وأدوات العجن خلال حملات تفتيشية على المخابز بقرى دراجيل، وكفر حجازي، وكفر دنشواي.

من جانبه، أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لرغيف الخبز، وضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم كاملة، بما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.