المجلس القومي للمرأة يعزز مهارات الحوار لدى طلاب التدريب الصيفى

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده لتطوير مهارات طلاب وطالبات التدريب الصيفي، وتعزيز قدراتهم بما يساعدهم على الاستعداد للحياة المهنية وسوق العمل، حيث نظم لقاءً تدريبيًا للطلاب والطالبات حول مهارات الحوار والتفاوض وأهميتها في الحياة العملية واليومية، بحضور المستشارة ماريان قلدس، عضوة المجلس.

وقد أكدت المستشارة ماريان قلدس خلال اللقاء أهمية التحضير الجيد، والاستماع الفعال، وطرح الأسئلة المفتوحة، وغيرها من المهارات الأساسية للوصول إلى تفاوض ناجح.

كما تطرقت إلى أهمية بناء العلامة الشخصية (Personal Branding)، خاصة عبر منصة “لينكد إن”، وضرورة الحفاظ على المصداقية والصدق عند تقديم الخبرات والمهارات المهنية.

وشهد اللقاء عددًا من التدريبات والتطبيقات العملية، من بينها محاكاة مواقف تفاوضية تتعلق بالاستثمار والعمل، بهدف تدريب الطلاب على كيفية طرح الأسئلة، وفهم احتياجات الطرف الآخر، وتحديد الأولويات قبل تقديم أي تنازلات.