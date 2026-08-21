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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكتب شكاوى القومي للمرأة ينظم فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع تمكين

مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع «تمكين المرأة الريفية بمحافظتي أسيوط وسوهاج» بالاسكندرية
مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع «تمكين المرأة الريفية بمحافظتي أسيوط وسوهاج» بالاسكندرية
أمل مجدى

 نظم المجلس القومي للمرأة، ممثلاً  في مكتب شكاوى المرأة، فعاليات ورشة العمل الختامية لمشروع «تمكين المرأة الريفية بمحافظتي أسيوط وسوهاج»، وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS).، واستهدفت موظفى المكتب والعاملين به بجميع فروع المجلس، واستمرت على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية .

 أكدت أمل عبد المنعم، حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز واستدامة الأثر الميداني لمشروعاته، عبر دعم آليات التنسيق والتشبيك بين الجهات وتفعيل الربط بين المكتب والفروع لسرعة التعامل مع حالات العنف وإحالتها وفق آليات العمل المعتمدة، إلى جانب مواصلة تأهيل الميسرات والرائدات إثراءً لأولويات الخطة الاستراتيجية لمكتب الشكاوى لعام 2027. 
 

وقدمت نورهان أحمد، منسقة ومسؤولة مشروعات بالمكتب عرضا للرؤية التنفيذية للمشروع وأبرز ما تم تحقيقه من نتائج وإنجازات ميدانية بمحافظتي أسيوط وسوهاج؛ ، و محاور المشروع وآليات تنفيذه، وما أسهمت به تدخلاته من دعم جهود تمكين المرأة الريفية وتعزيز استقرار الأسرة.
 

كما تضمنت الفعاليات جلسة نقاشية موسعة أدارتها نورهان زينهم، مسؤولة البرامج والمشروعات بمكتب شكاوى المرأة؛ وجمعت كلاً من أمل عبد المنعم، المديرة العامة للإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة، والدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس بأسيوط، والدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس بسوهاج وسلمى ناصر، أخصائية العنف ضد المرأة بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تناولت الجلسة الخبرات والتجارب الميدانية التي تم تنفيذها في إطار المشروع.
 

واستعرضت سلمى ناصر أبرز الدروس المستفادة من مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدةً على أهمية تكامل جهود التوعية والتدخلات الأسرية ودور القيادات المحلية في استدامة التغيير الإيجابي والمجتمعي.
 

فيما عرضت كل من الدكتورة مروة كدواني، والدكتورة سحر وهبي، أثر معسكرات التنشئة المتوازنة في تعزيز الحوار داخل الأسرة، وتشجيع المشاركة في المسؤوليات المنزلية، والحد من الخلافات الأسرية، إلى جانب القضايا التنموية المرتبطة باستقرار الأسرة والحد من التسرب من التعليم.
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واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على مواصلة المجلس القومي للمرأة جهوده في حماية وتمكين المرأة ودعم الأسرة المصرية، وتطوير آليات الوصول للفتيات والنساء في مختلف المحافظات، بما يتسق مع توجهات الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة.

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