جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب

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بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الأربعاء مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات الراهنة في البيئة الأمنية الإقليمية ودور الأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

وأفادت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - بأن المباحثات تطرقت أيضا إلى سبل تعزيز الاستقرار الإقليمي والتصدي للإرهاب المنطلق من الأراضي الأفغانية، وذلك خلال لقاء المسئولين في مقر القيادة العامة للجيش بمدينة "روالبندي".

وأكد عاصم منير التزام باكستان بتحقيق السلام الدولي، مشيدا بمساهمات بلاده في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما أثنى على الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة تحت قيادة جوتيريش في دعم السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التعاون الإنساني.

من جانبه، أشاد جوتيريش بالتضحيات التي قدمتها باكستان وقواتها المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، كما ثمن إسهاماتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة كذلك عن تقديره لالتزام باكستان المتواصل بدعم السلام والأمن الدوليين، مشيدا بجهودها الرامية إلى التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات الإقليمية.