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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يحتفل بتخريج الدفعة الأولى ضمن مبادرة «اتعلمي ووفري واكسبي»

المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات تخريج الدفعة الأولى من السيدات المتدربات ضمن مبادرة «اتعلمي ووفري واكسبي»
المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات تخريج الدفعة الأولى من السيدات المتدربات ضمن مبادرة «اتعلمي ووفري واكسبي»
أمل مجدى

نظم المجلس القومى للمرأة فعاليات تخريج الدفعة الأولى من السيدات المتدربات ضمن مبادرة «اتعلمي ووفري واكسبي»، والتي استهدفت تدريب وتأهيل عدد من السيدات وتزويدهن بالمهارات اللازمة لبدء مسار عملي يساهم في تحسين مستوى معيشتهن وتعزيز قدرتهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
جاء ذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس ، والأستاذة مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، والمهندس أحمد أنور، رئيس مجلس إدارة شركة «سوبر فني»، واللواء  حسن الغندور، مدير عام الدعم الفني بصندوق التنمية الحضرية ، و فاتن فاروق مسئولة تنظيم الأنشطة والفعاليات بحى الأسمرات بالمجلس.


وفى كلمتها التي ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس ، أعربت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس عن سعادتها، بهذه الاحتفالية التي تأتي من قلب المجلس، «بيت المرأة المصرية»، احتفاءً بإحدى مبادراته التي تؤكد أن الاستثمار في قدرات المرأة هو استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع ، مؤكدة إن التعليم والتعلم لا يرتبطان بعمر أو بظروف اجتماعية أو اقتصادية، فكل فرصة تتاح للمرأة لتتعلم مهارة جديدة، هي فرصة لتصبح أكثر وعيًا وثقة، وأسرة أكثر استقرارًا، ومجتمع أكثر قدرة على التنمية.


وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي الى حرص المجلس على إطلاق المبادرات والبرامج التي تتيح للمرأة فرصًا للتعلم والتدريب والعمل، وتساعدها على اكتساب مهارات يمكن أن تتحول إلى فرص حقيقية للدخل وتحسين مستوى المعيشة، مشددة على اهمية مبادرة «اتعلمي .. وفّري.. اكسبِ» في هذا الإطار، والتى تقدم  لتقدم نموذجًا عمليًا لتدريب السيدات على مهارات جديدة، في مجالات قد يعتقد البعض أنها خاصة بالرجال، لكن الحقيقة أن المرأة قادرة على النجاح في مختلف المجالات، ولا تحد طموحها مهنة أو صورة نمطية، فالمرأة المصرية قادرة على التعلم والعمل والإنتاج، وقادرة على تحويل ما تتعلمه إلى مشروع صغير يوفر لها ولأسرتها مصدرًا للدخل.
كما اكدت نائبة رئيسة المجلس ان المبادرة استهدفت  تدريب عدد من السيدات من حي الأسمرات على حرف النجارة والسباكة والدهانات، مع توفير حقيبة أدوات متكاملة لكل تخصص، حتى تتمكن المتدربات من استخدام ما تعلمنه بشكل عملي، سواء في إجراء الإصلاحات المنزلية بأنفسهن، أو في بدء مشروعات صغيرة يمكن أن تصبح مصدر دخل مستدام، موضحة أن مبادرة «اتعلمي.. وفّري.. اكسبِ» قدمت مفهومًا مهمًا للتمكين، وهو أن المرأة لا تنتظر دائمًا من يقدم لها الحل، بل نعمل على تزويدها بالمعرفة والأدوات التي تساعدها على صناعة الحل بنفسها، وأن تعلم المرأة لمهارات جديدة في الحرف والمهن لا يهدف فقط إلى توفير تكلفة الاستعانة بالعمال، وإنما يؤكد أيضًا أن المرأة شريك أساسي في العمل والإنتاج، وأن امتلاك المهارة يمنحها مزيدًا من الثقة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار ، موضحة حرص المجلس على تطوير هذه المبادرة، من خلال توفير تدريبات في مجالات الصحة والسلامة المهنية، والتعامل الآمن مع الأدوات، بما يضمن أن يكون التمكين قائمًا على المعرفة والمهارة والأمان.


وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي على ايمان المجلس بأن التمكين الحقيقي لا يعني فقط إتاحة الفرصة، وإنما يعني أيضًا بناء قدرات المرأة، وتوفير الأدوات اللازمة لها، وفتح فرص للاستفادة الاقتصادية من مهاراتها، ومساندتها حتى تستطيع أن تحقق قيمة حقيقية لها ولأسرتها ومجتمعها ، ووجهت خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ مبادرة «اتعلمي.. وفّري.. اكسبِ»، ولكل سيدة شاركت فيها واختارت أن تتعلم وتطور من قدراتها.
كما وجهت نائبة رئيسة المجلس رسالة  لكل سيدة متدربة: إن ما تعلمتِه ليس مجرد حرفة، وإنما خطوة جديدة نحو مزيد من الثقة والاعتماد على النفس وصناعة المستقبل ، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذة فاتن فاروق، على جهودها المخلصة في الإعداد والتنفيذ لهذه المبادرة، وحرصها على تقديم نموذج عملي للتمكين من خلال تدريب السيدات وإكسابهن مهارات جديدة تفتح أمامهن فرصًا للعمل والإنتاج ، كما توجهت الشكر للشركة التي تولت تدريب السيدات، على ما قدمته من جهد وخبرة، وحرصها على تقديم التدريب بصورة عملية، بما ساهم في تحويل التدريب إلى فرصة حقيقية للتعلم والإنتاج، ويؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في دعم وتمكين المرأة.
واختتمت الدكتورة نسرين البغدادي كلمتها بالتأكيد على أن المجلس سيظل داعمًا لكل امرأة مصرية، ولكل فكرة ومبادرة تفتح أمامها بابًا جديدًا للتعلم والعمل والإنتاج فتمكين المرأة هو تمكين للأسرة، واستثمار في المجتمع، وشراكة أساسية في بناء مستقبل مصر.
فيما أكدت الأستاذة  مي محمود، أن الدعم الذي حظيت به المبادرة منذ انطلاقها كان له دور أساسي في تنفيذها وتحقيق أهدافها، معربة عن سعادتها بما حققته خريجات الدورة الأولى من المبادرة من تطور واكتساب مهارات جديدة تؤهلهن لدخول سوق العمل، مشيرة إلى أن جهود مركز تنمية مهارات المرأة فى دعم المرأة في مختلف مراحل دخولها إلى سوق العمل، من خلال التعرف على احتياجات السوق وتوفير برامج تدريبية متخصصة في عدد من الحرف والمجالات التي تساعد السيدات على اكتساب مهارات جديدة، سواء للراغبات في بدء مشروعاتهن الخاصة أو العمل على زيادة دخولهن وتحسين أوضاعهن الاقتصادية، وأضافت أن دور المركز يمتد إلى دعم وتشبيك خريجات البرامج التدريبية مع فرص العمل والجهات المختلفة، إلى جانب المشاركة في المعارض والفعاليات التي تتيح للسيدات عرض منتجاتهن والاستفادة من الفرص المتاحة.
ومن جانبه ، أكد اللواء حسن الغندور، أن المجلس القومي للمرأة يمثل شريكًا أساسيًا في جهود الارتقاء بجودة حياة أهالي الأسمرات، مشيدًا بمبادرة «اتعلمي ووفري واكسبي» ودورها في دعم السيدات وتأهيلهن للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في سوق العمل،  كما أشاد بالدور الذي يقوم به المجلس في دعم وتمكين المرأة، ورفع الوعي المجتمعي، وإحداث تغيير إيجابي في سلوكيات أفراد الأسرة، والذى أسهم في تغيير العديد من السلوكيات لدى أهالي الحى، ومؤكدًا أن التدريب واكتساب المهارات يمثلان خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي للمرأة، وفتح آفاق جديدة أمامها للعمل والإنتاج وزيادة دخلها.
وخلال كلمته أكد المهندس أحمد أنور، رئيس مجلس إدارة شركة «سوبر فني»، أن مشاركته بالمباردة تمثل تجربة مميزة وفخرًا لكون الشركة جزءًا من قصص النجاح التي حققتها المتدربات، ووجه الشكر إلى المجلس القومي للمرأة على إتاحة الفرصة للمشاركة ، مشيرًا إلى اليوم يمثل ثمرة الجهد الذي بذلته المتدربات، وتقديرًا لالتزامهن وحماسهن ورغبتهن في التعلم واكتساب مهارات جديدة.


هذا وقد تضمنت الفعاليات عرض فيديو حول المبادرة، أعقبه عقد جلسة حوارية حول قصص نجاح السيدات، حيث استعرضت خريجات الدورة الأولى تجاربهن وما اكتسبنه من مهارات وخبرات خلال فترة التدريب، إلى جانب ما أسهم به البرنامج في إكسابهن قدرات تساعدهن على الاستفادة من التدريب وتحويل المهارات المكتسبة إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.
واختُتمت فعاليات الدورة الأولى بـ توزيع المعدات على خريجات البرنامج التدريبي، بما يدعم قدرتهن على الاستفادة العملية مما تلقينه من تدريب، ويساعدهن على بدء مشروعاتهن وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

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