إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

أفادت وكالة فرانس برس الإخبارية، نقلا عن سكان محليين اليوم "الأربعاء" بأن قوات إريترية انتشرت في شمال إقليم تيجراي الإثيوبي.

وفي تقرير لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، أمس الثلاثاء أفاد إرمياس أبابو، وهو قائد في "قوة السلام في تيجراي" الموالية للحكومة الإثيوبية أن هناك قوات إريترية متواجدة في شمال إقليم تيجراي.

كانت جبهة تحرير شعب تيجراي قد انضمت الشهر الماضي إلى ست جماعات معارضة أخرى في تحالف يسعى للإطاحة برئيس الوزراء أبي أحمد.

وتصاعدت حدة القتال بين هذا التحالف والقوات الإثيوبية في أواخر الشهر الماضي، مما قوض اتفاق السلام المبرم في نوفمبر 2022 والذي كان قد أنهى حرباً استمرت عامين.

كانت إريتريا قد نفت الاتهامات الإثيوبية بأنها تدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، معتبرة أن إثيوبيا تحاول إيجاد كبش فداء لصراعها الداخلي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت إريتريا قطع العلاقات الدبلوماسية بعد أن طردت إثيوبيا 10 دبلوماسيين إريتريين وأغلقت سفارتها في أسمرة.