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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
تقى الجيزاوي

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل  إحتفالية فنية كبرى بمناسبة مرور 38 عاماً على افتتاحها يشارك خلالها اكثر من 500 فنان من الفرق التابعة المختلفة تحت اشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه فى إستعراض ثرى لألوان الإبداع التى مثلت تاريخها ورسالتها الممتدة وذلك فى الثامنة مساء السبت 10 أكتوبر على المسرح الكبير .

يخرج الاحتفالية هشام الطلى وتبدأ بالسلام الوطنى يليها فقرة للموسيقى العربية يقودها كل من المايسترو الدكتور مصطفى حلمى والمايسترو إيهاب عبد الحميد تضم مختارات من المؤلفات الشهيرة منها موسيقى أيام السادات، المدن، فى يوم وليلة، أمى، مصر تتحدث عن نفسها وغيرها .. يؤديها أحمد عفت، إيناس عز الدين، كنزى، محمد الطوخى، أسماء كمال.

ثم يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو نادر عباسى ومشاركة كورال أكابيلا، لأول مرة أوبريت "الوطن الأكبر" لـ موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى العربية، كارمينا بورانا لـ كارل أورف، نشيد الشمس لـ ماسكانى .

كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بإشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا مشاهد من باليهات روميو وجوليت لـ سيرجى بروكوفييف، باليه النيل لـ عمر خيرت تصميم عبد المنعم كامل، خطوات شرقية لـ عطية شرارة تصميم عبد المنعم كامل - أرمينيا كامل .

وتقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى جولى فيظى بمصاحبة كورال الأوبرا مقتطفات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها لاترافياتا - التروفاتورى - ريجوليتو لـ فيردى، فاوست لـ  شارل جونو، أميرة التشارداس لـ كالمان، إكسير الحب لـ جايتانو دونيزيتى .. آداء رشا طلعت، جولى فيظى، مصطفى مدحت، داليا فاروق، منى رفلة ورضا الوكيل .

يتخلل الإحتفالية فيلم وثائقى يستعرض تاريخ دار الأوبرا المصرية منذ نشأتها وحتى اليوم متناولًا أهم محطاتها بالإضافة الى مشاهد نادرة من الأوبرا الخديوية من إعداد استوديو المونتاج وإخراج سامر ماضى .

المعروف إن دار الأوبرا المصرية إفتتحت فى 10 اكتوبر عام 1988 وتضم 7 مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالأسكندرية ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة ومنذ إفتتاحها تلعب دورًا هاماً في إثراء الحياة الفنية فى مصر كما باتت مزاراً ومتنفساً فنياً لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والاجنبية إضافة إلى إتاحتها الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة بجانب الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه، أوبرا، موسيقى كلاسيكية وعربية، صالونات ثقافية، معارض الفنون التشكيلية، مهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء حتى أصبحت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة افريقيا وأحد أهم العلامات المميزة فى تاريخ مصر الثقافى والفنى بما تمتلكه من إمكانات فنية وبشرية .

دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل أعمال وزير الثقافة

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احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

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