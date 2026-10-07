قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصار مشدد وحظر تجوال يطوقان 7 قرى شمال غرب القدس المحتلة.. تفاصيل
جوتيريش يلتقي قائد الجيش الباكستاني لبحث أمن المنطقة ومكافحة الإرهاب
كأس عاصمة مصر .. بيراميدز يتفوق على القناة بهدفين في الشوط الأول
روسيا تحذر من معلومات كاذبة بعد تقارير عن إصابة ثانية بالطاعون
لو بتتابع نشاط الرئيس السيسي.. اعرف فارق التوقيت بين القاهرة وسول والساعة كام في كوريا دلوقتي؟
الطاعون البرتقالي.. تمثال ذهبي لترامب عاريا يثير الجدل داخل البرلمان الأوروبي
قطع المياه عن بعض مناطق الهرم بالجيزة.. الجمعة
سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في مصر اليوم.. أسعار السبائك الآن
برئاسة زاهر جبارين.. وفد حماس يتوجه إلى القاهرة
النيابة تكشف أدلة تورّط صحفيي " متصدقش" في التواصل مع قيادات إرهابية
أطباء بلا حدود: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتواصل رغم وقف إطلاق النار
شيخ الأزهر: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء وعي المجتمعات وتحصينها من الأفكار المغلوطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض فيلم «يوميات من الحصار» في مهرجان لندن السينمائي 2026

مهرجان لندن السينمائي
مهرجان لندن السينمائي
محمد نبيل

اختير فيلم «يوميات من الحصار» (Chronicles from the Siege) للمخرج الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب للمشاركة في الدورة السبعين من مهرجان BFI لندن السينمائي 2026، بعد أشهر من فوزه بجائزة أفضل عمل أول في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي.

ويُعرض الفيلم في لندن أربع مرات بين 11 و14 أكتوبر، منها عرض مخصص للصحافة والصناعة، وثلاثة عروض رسمية في BFI Southbank وسينما Curzon Soho.
ويستلهم الفيلم تجربة مخرجه الشخصية وحكايات جماعية من مجتمعات عاشت تحت الحصار، ليضع المشاهد في قلب واقع قاسٍ لا يخلو أحيانًا من سخرية مأساوية.

تدور أحداث الفيلم في مدينة محاصرة لا يُذكر اسمها، حيث تنقلب حياة مجموعة من الناس العاديين، ويجد كل منهم نفسه أمام خيارات مستحيلة من أجل البقاء وسط الجوع والقنص والقصف.
يُبنى الفيلم في خمسة فصول مترابطة، يروي كل منها تجربة إنسانية مختلفة تحت الحصار. ومن أبرز مواقفه مجموعة من الشباب يحتمون داخل محل لتأجير الأفلام، فيواجهون سؤالًا قاسيًا: هل يحرقون الأفلام التي أحبّوها كي يتدفؤوا؟

صُوِّر الفيلم في الجزائر، واستلهم تجربة المخرج خلال حصار مخيم اليرموك في دمشق، بينما يتردد فيه صدى ما تعيشه غزة اليوم. وقد عُرض عرضه العالمي الأول في قسم «Perspectives» المخصص للأعمال الأولى في برلين، حيث نال جائزة GWFF لأفضل عمل أول.

مهرجان لندن السينمائي مهرجان لندن لندن السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

أرشيفية

ظاهرة جوية تضرب السعودية.. والأرصاد تحذر الجميع

ترشيحاتنا

فيلم soy

باريش أردوتش يكشف كواليس فيلم Soy: أصعب ما واجهته كان التحكم في الضحك

فيلم خروج آمن

خروج آمن.. تناقضات محمد حماد في فيلمه الروائي الثاني

Toy story

Toy Story 5 يتجاوز حاجز المليار دولار عالميًا

بالصور

احتفالية فنية كبرى فى عيد الأوبرا الـ38 على المسرح الكبير

احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا
احتفالات دار الأوبرا

بدون مكياج.. حورية فرغلى فى أحدث ظهور لها

حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها
حورية فرغلى فى احدث ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد