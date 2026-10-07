عرض فيلم «يوميات من الحصار» في مهرجان لندن السينمائي 2026

اختير فيلم «يوميات من الحصار» (Chronicles from the Siege) للمخرج الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب للمشاركة في الدورة السبعين من مهرجان BFI لندن السينمائي 2026، بعد أشهر من فوزه بجائزة أفضل عمل أول في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي.



ويُعرض الفيلم في لندن أربع مرات بين 11 و14 أكتوبر، منها عرض مخصص للصحافة والصناعة، وثلاثة عروض رسمية في BFI Southbank وسينما Curzon Soho.

ويستلهم الفيلم تجربة مخرجه الشخصية وحكايات جماعية من مجتمعات عاشت تحت الحصار، ليضع المشاهد في قلب واقع قاسٍ لا يخلو أحيانًا من سخرية مأساوية.



تدور أحداث الفيلم في مدينة محاصرة لا يُذكر اسمها، حيث تنقلب حياة مجموعة من الناس العاديين، ويجد كل منهم نفسه أمام خيارات مستحيلة من أجل البقاء وسط الجوع والقنص والقصف.

يُبنى الفيلم في خمسة فصول مترابطة، يروي كل منها تجربة إنسانية مختلفة تحت الحصار. ومن أبرز مواقفه مجموعة من الشباب يحتمون داخل محل لتأجير الأفلام، فيواجهون سؤالًا قاسيًا: هل يحرقون الأفلام التي أحبّوها كي يتدفؤوا؟



صُوِّر الفيلم في الجزائر، واستلهم تجربة المخرج خلال حصار مخيم اليرموك في دمشق، بينما يتردد فيه صدى ما تعيشه غزة اليوم. وقد عُرض عرضه العالمي الأول في قسم «Perspectives» المخصص للأعمال الأولى في برلين، حيث نال جائزة GWFF لأفضل عمل أول.