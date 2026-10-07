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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باريش أردوتش يكشف كواليس فيلم Soy: أصعب ما واجهته كان التحكم في الضحك

فيلم soy
فيلم soy
تقى الجيزاوي

كشف الفنان التركي باريش أردوتش تفاصيل جديدة من كواليس مشاركته في فيلم الرعب والإثارة Soy، متحدثًا عن أجواء التصوير والمواقف الطريفة التي جمعت أبطال العمل وفريقه خلف الكاميرا، والتي جعلت الحفاظ على الجدية أحد أصعب تحدياته خلال التصوير.

وتحدث باريش أردوتش، في لقاء نشرته الشركة المنتجة للفيلم، عن الأجواء التي سادت موقع التصوير، موضحًا أن بعض المواقف والتفاصيل البسيطة كانت تتحول إلى لحظات من الضحك بين أفراد فريق العمل، خاصة مع الإضافات التي كان يضعها محمد ريكا على السيناريو أثناء تنفيذ المشاهد.

وأشار أردوتش إلى أن التحدي الأكبر بالنسبة له لم يكن تقديم مشاهد الرعب، وإنما السيطرة على ضحكه والحفاظ على تركيزه، في ظل الأجواء المرحة التي كانت تحيط بفريق العمل خلال التصوير.

وأكد الفنان التركي أن التفاصيل الصغيرة داخل موقع التصوير يمكن أن تنعكس بشكل واضح على النتيجة النهائية، مشددًا على أهمية التنظيم والانضباط والاستعداد الجيد بالنسبة للممثل، باعتبارها عوامل أساسية تساعده على التركيز وتقديم مشاهده بالشكل المطلوب.

وأوضح أردوتش أنه ينظر إلى التجربة أيضًا من زاوية الجمهور، خاصة أنه من محبي أفلام الرعب، معتبرًا أن Soy يمثل تجربة مختلفة بالنسبة لفريقه، لكونه العمل الأول لهم في هذا النوع من الأفلام.

باريش أردوتش في بطولة Soy

ويشارك باريش أردوتش في بطولة الفيلم إلى جانب فرح زينب عبد الله، توبا بويوكستون وتامر ليفنت، بينما يتولى ماكسيم ألكسندر مهمة الإخراج، ويجسد أردوتش خلال الأحداث شخصية «جان».

وتدور أحداث Soy حول «جان» ومجموعة من أصدقائه الذين يصلون إلى قصر غامض في إسطنبول، بعد تلقيهم دعوة من جده المحتضر، إلا أن رحلتهم تتحول إلى مواجهة مرعبة بعدما يجدون أنفسهم محاصرين وسط ضباب كثيف ولعنة قديمة ترتبط بلوحة غامضة.

ومع تطور الأحداث، تبدأ الأسرار المدفونة داخل القصر في الظهور، بالتزامن مع تصاعد الخلافات بين أفراد المجموعة، قبل أن يتحولوا جميعًا إلى أهداف لقوة خارقة للطبيعة.

وينتمي الفيلم إلى نوعية الرعب والإثارة، وهو إنتاج تركي سعودي، مأخوذ عن قصة أصلية للمستشار تركي آل الشيخ، فيما تولى كتابة السيناريو نجاتي شاهين ومليح أوزيلماز.

ومن المقرر طرح Soy في دور السينما التركية يوم 9 أكتوبر 2026.

الفنان التركي باريش أردوتش SOY أحداث Soy

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