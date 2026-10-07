Toy Story 5 يتجاوز حاجز المليار دولار عالميًا

واصلت سلسلة Toy Story حضورها القوي في شباك التذاكر، بعدما تجاوز الجزء الخامس حاجز المليار دولار عالميًا منذ طرحه في دور العرض يوم 19 يونيو الماضي، محققًا إجمالي إيرادات بلغ مليارًا و148 مليونًا و32 ألف دولار.

وحقق الفيلم نحو 480 مليونًا و294 ألف دولار في السوق الأمريكية، بينما بلغت إيراداته من دور العرض العالمية 667 مليونًا و738 ألف دولار، في مؤشر جديد على استمرار الإقبال الجماهيري على السلسلة التي تعد من أبرز أعمال الرسوم المتحركة في تاريخ السينما.

ويأتي الفيلم من إنتاج ديزني وبيكسار، وتصل مدة عرضه إلى ساعة و42 دقيقة.

إشادات بفيلم toy story

ولم تقتصر ردود الفعل الإيجابية على الإيرادات، إذ حظي Toy Story 5 بإشادات من عدد من النقاد، الذين رأوا أن السلسلة نجحت في الحفاظ على هويتها وروحها رغم مرور أكثر من 30 عامًا على انطلاقها.

وأشاد الناقد سكوت مينزل بالفيلم عبر منصة «إكس»، معتبرًا أنه يجمع بين الكوميديا والمشاعر الإنسانية وروح أفلام بيكسار، ووصفه بأنه عودة مؤثرة للسلسلة، مرجحًا أن يكون من أبرز أفلام 2026.

كما أثنى دانيال بابتيستا، مقدم برنامج The Movie Podcast، على التجربة الجديدة، مشيرًا إلى أن شخصية سمارتي بانتس، التي يؤدي صوتها كونان أوبراين، من أبرز الإضافات الجديدة إلى عالم الفيلم، إلى جانب المساحة الدرامية التي تحصل عليها شخصية جيسي.

قصة فيلم toy story 5

و تدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال، حيث يعود الأبطال المحبوبون "باز"، و"وودي"، و"جيسي" في مغامرة جديدة ومليئة بالتحديات، بعد أن يتعرّفوا على اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ويجد الثلاثي أنفسهم في اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالمٍ باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، يسعى الأبطال لإنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

ويشارك في النسخة الصوتية للفيلم كل من توم هانكس، تيم ألين، جوان كوزاك، بليك كلارك، توني هيل، والاس شون، جون راتزنبرجر، جريتا لي وسكارليت سبيرز، بينما يتولى الإخراج أندرو ستانتون بمشاركة ماكينا هاريس.