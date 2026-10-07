قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشارك في مائدة مستديرة مع رؤساء كبريات الشركات وممثلي مجتمع الأعمال بجمهورية كوريا
الشهيد الحي.. العقيد حلمي زكي لـ "صدى البلد": حطمنا أسطورة الجيش الذي لا يقهر خلال حرب أكتوبر
صدام حول مضيق هرمز.. واشنطن تعلن فقدان إيران السيطرة وطهران تتوعد بعمليات استباقية
قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
النيابة: صفحة متصدقش يديرها قيادات الإرهابية الهاربة بهدف إسقاط الدولة
إخفاقان مؤلمان وفشلان لإسرائيل.. رئيس أركان جيش الاحتلال: نحيي ذكرى حرب أكتوبر 1973
فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم
هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل
مصر تتقدم بخالص تعازيها لجمهورية نيجيريا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة عسكرية
إنشاء منطقة صناعية متكاملة.. الرئيس السيسي: فرص واعدة للشركات الكورية للاستثمار في مصر
اللواء محمد الغباري يكشف لـ "صدى البلد" أسرار الإعداد لحرب أكتوبر وخطة الخداع الاستراتيجي
الحكومة توافق على 6 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

Toy Story 5 يتجاوز حاجز المليار دولار عالميًا

Toy story
Toy story
تقى الجيزاوي

واصلت سلسلة Toy Story حضورها القوي في شباك التذاكر، بعدما تجاوز الجزء الخامس حاجز المليار دولار عالميًا منذ طرحه في دور العرض يوم 19 يونيو الماضي، محققًا إجمالي إيرادات بلغ مليارًا و148 مليونًا و32 ألف دولار.

وحقق الفيلم نحو 480 مليونًا و294 ألف دولار في السوق الأمريكية، بينما بلغت إيراداته من دور العرض العالمية 667 مليونًا و738 ألف دولار، في مؤشر جديد على استمرار الإقبال الجماهيري على السلسلة التي تعد من أبرز أعمال الرسوم المتحركة في تاريخ السينما.

ويأتي الفيلم من إنتاج ديزني وبيكسار، وتصل مدة عرضه إلى ساعة و42 دقيقة.

إشادات بفيلم toy story 

ولم تقتصر ردود الفعل الإيجابية على الإيرادات، إذ حظي Toy Story 5 بإشادات من عدد من النقاد، الذين رأوا أن السلسلة نجحت في الحفاظ على هويتها وروحها رغم مرور أكثر من 30 عامًا على انطلاقها.

وأشاد الناقد سكوت مينزل بالفيلم عبر منصة «إكس»، معتبرًا أنه يجمع بين الكوميديا والمشاعر الإنسانية وروح أفلام بيكسار، ووصفه بأنه عودة مؤثرة للسلسلة، مرجحًا أن يكون من أبرز أفلام 2026.

كما أثنى دانيال بابتيستا، مقدم برنامج The Movie Podcast، على التجربة الجديدة، مشيرًا إلى أن شخصية سمارتي بانتس، التي يؤدي صوتها كونان أوبراين، من أبرز الإضافات الجديدة إلى عالم الفيلم، إلى جانب المساحة الدرامية التي تحصل عليها شخصية جيسي.

قصة فيلم toy story 5

و تدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال، حيث يعود الأبطال المحبوبون "باز"، و"وودي"، و"جيسي" في مغامرة جديدة ومليئة بالتحديات، بعد أن يتعرّفوا على اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ويجد الثلاثي أنفسهم في اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالمٍ باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، يسعى الأبطال لإنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

ويشارك في النسخة الصوتية للفيلم كل من توم هانكس، تيم ألين، جوان كوزاك، بليك كلارك، توني هيل، والاس شون، جون راتزنبرجر، جريتا لي وسكارليت سبيرز، بينما يتولى الإخراج أندرو ستانتون بمشاركة ماكينا هاريس.

قصة فيلم toy story 5 فيلم toy story Toy Story 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الأهلي

ناقد رياضي يكشف خطة الأهلي قبل «القمة».. ومفاجآت في صفقات يناير

نصر إبراهيم

وفاة نصر إبراهيم لاعب الزمالك السابق

مطار عدن الدولي

إلغاء هبوط رحلة قادمة من القاهرة.. «النقل اليمنية»: إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين بعد هجوم حوثي

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

حسام عبد المجيد

الزمالك يتلقى إخطارًا بسبب مستحقات حسام عبد المجيد.. ووكيله يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

تداول فيديو لهروب تلميذات ابتدائي

تداول فيديو لهروب تلميذات ابتدائي من سور إحدى المدارس .. والأهالي: فين المشرفين

الحكومة

الحكومة توافق على التعاقد مع شركة دراسات استشارية لمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يعتمد ضوابط وشروط محور الإيجار ضمن برنامج سكن كل المصريين

بالصور

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى آخر ظهور لها

روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها
روجينا تثير الجدل بإطلالة ملفتة فى اخر ظهور لها

أعراض تكشف وجود نقص بالكالسيوم.. استشاري يوضح

أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح
أعراض إذا ظهرت عليك قد تكشف نقص الكالسيوم.. طبيب يوضح

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل.. ماذا يحدث لجسمك بعد اللقاح؟

قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل
قبل لقاح الإنفلونزا.. حالة واحدة تستدعي التأجيل

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"
القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي الـ19 للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر 2026"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد