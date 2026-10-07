بعد انفصالهما.. أزمة جديدة بين شاكيرا وبيكيه

عادت الخلافات من جديد بين النجمة الكولومبية شاكيرا ، ولاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، بعد نحو 4 سنوات من انفصالهما، وذلك بسبب ترتيبات سفر نجليهما ميلان وساشا بين ميامي وبرشلونة، وما يترتب على ذلك من مشقة وإرهاق لهما.

شاكيرا تطالب بإعادة تنظيم سفر نجليها

تداولت وسائل إعلام عالمية أن شاكيرا طالبت بإعادة تنظيم ترتيبات السفر الخاصة بنجليها، بسبب الرحلات الطويلة والمتكررة بين الولايات المتحدة وإسبانيا، خاصة خلال الإجازات المدرسية القصيرة.

وبحسب ما تم تداوله، اقترحت شاكيرا أن يسافر بيكيه بنفسه إلى ميامي لقضاء وقت مع نجليه، بدلا من سفر ميلان وساشا بشكل متكرر بين البلدين، معتبرة أن ذلك قد يسبب لهما مزيدا من التعب والمشقة.

تفاصيل اتفاق الحضانة بين شاكيرا وبيكيه

وكان شاكيرا وبيكيه قد توصلا في عام 2022 إلى اتفاق بشأن حضانة نجليهما، يقضي بإقامتهما مع والدتهما في ميامي، مع حصول بيكيه على حق رؤيتهما لمدة 10 أيام شهريا، إلى جانب قضاء جزء من العطلة الصيفية برفقتهما.

وحتى الآن، لم يصدر قرار نهائي من المحكمة الإسبانية بشأن طلب شاكيرا المتعلق بإعادة تنظيم ترتيبات السفر، وسط ترقب لحسم الأمر خلال الأيام المقبلة.

بن أفليك يوضح حقيقة ارتباطه بشاكيرا

وفي سياق آخر، تصدر اسم الفنان والمخرج الأمريكي بن أفليك محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثه عن حياته العاطفية وحقيقة ما تردد مؤخرا بشأن ارتباطه بالمطربة الكولومبية شاكيرا، أو دخوله في علاقة عاطفية معها، وذلك عقب انفصاله عن النجمة جينيفر لوبيز.

وجاءت تصريحات بن أفليك خلال حديثه عن حياته الشخصية بالتزامن مع العرض الخاص لفيلمه الجديد Animals، حيث أوضح أن الدخول في علاقة عاطفية ليس من أولوياته في الوقت الحالي، مؤكدا أن اهتمامه الأكبر ينصب على عمله وأبنائه الثلاثة، الذين يشارك في تربيتهم مع زوجته السابقة جينيفر جارنر.