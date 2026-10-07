سامي مغاوري وابنه كريم في ضيافة “صاحبة السعادة”

يحل الفنان القدير سامي مغاوري وابنه كريم مغاوري ضيفين على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، خلال حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc" يوم الاثنين المقبل، في لقاء يستعيدان خلاله أبرز محطات المشوار الفني، ويكشفان جانبًا من الحكايات والكواليس التي رافقت مسيرتهما.

سامي مغاوري يكشف عن ذكرياته

ويتحدث سامي مغاوري عن علاقته بعدد من كبار النجوم، إلى جانب ذكرياته الخاصة مع الأعمال والشخصيات التي قدمها ونجحت في ترك بصمة لدى الجمهور على مدار سنوات، بينما يشارك كريم مغاوري تفاصيل من تجربته الفنية ورؤيته الخاصة للمجال.

كما يكشف الثنائي عددًا من المواقف الطريفة والكواليس التي عاشاها خلف الكاميرا، في حلقة تجمع بين الضحك والذكريات والحديث عن الفن والعائلة والزمن الجميل.

برنامج صاحبة السعادة

برنامج صاحبة السعادة

برنامج صاحبة السعادة

برنامج صاحبة السعادة