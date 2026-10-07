عمر خيرت يحيي حفلا كبيرا على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون 25 أكتوبر

تستعد أكاديمية الفنون لاستقبال الموسيقار الكبير عمر خيرت، الذي يحيي حفلًا موسيقيًا كبيرًا على مسرح سيد درويش، يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، في أمسية فنية استثنائية تجمع بين عراقة المكان وقيمة أحد أبرز رموز الموسيقى المصرية والعربية.

ويأتي الحفل من تنظيم أكاديمية الفنون برئاسة ا. د. نبيلة حسن ، في إطار حرصها على تقديم الفعاليات الفنية الكبرى، وتعزيز دورها بوصفها صرحًا أكاديميًا وفنيًا يسهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية، ويفتح أبوابه أمام الجمهور للاستمتاع بأهم التجارب الموسيقية والفنية.

مؤلفات عمر خيرت

ويقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية التي ارتبطت بوجدان الجمهور المصري والعربي، في لقاء فني ينتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ويشكل إضافة جديدة إلى أجندة الفعاليات التي تستضيفها أكاديمية الفنون.

وتؤكد أكاديمية الفنون أن استضافة هذا الحفل تأتي امتدادًا لرؤيتها في الجمع بين التعليم الأكاديمي والإبداع الفني والتفاعل المجتمعي، وترسيخ مكانتها كإحدى أهم المؤسسات الثقافية والفنية في مصر.