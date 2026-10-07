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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخرهم مي عمر .. الاعتذارات تضرب مسلسل عشماوي قبل تصويره

مسلسل عشماوي
مسلسل عشماوي
أحمد إبراهيم

يبدأ الفنان محمد رمضان، تصوير مسلسل عشماوى يوم السبت القادم ، تصوير أولى مشاهد العمل فى أحد الاستديوهات بالجيزة، وحلت يسرا اللوزي بديلا عن مى عمر ، التى اعتذرت عن المسلسل. 

المسلسل بطولة محمد رمضان وباسم سمرة ويسرا اللوزى وإسعاد يونس، ومحمد عبد الحافظ، و عصام السقا ، وجيسيكا حسام الدين ، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين ، وإخراج بيتر ميمى ، ويذاع في رمضان 2027 على mbc مصر. 

ويشهد مسلسل «عشماوي» بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، عددا من التغييرات المتلاحقة قبل انطلاق تصويره، بعدما شهد العمل اعتذارات وانسحابات لعدد من الأسماء المرشحة للمشاركة، بداية من المؤلف أحمد مراد، وصولا إلى الفنانة مي عمر، وسط استمرار التحضيرات النهائية للعمل استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

أحمد مراد يعتذر عن استكمال «عشماوي»

بدأت سلسلة التغييرات في مسلسل «عشماوي» بعد تداول أنباء عن اعتذار الكاتب أحمد مراد عن استكمال كتابة العمل، لتنتقل مهمة كتابة السيناريو والحوار إلى محمد إسماعيل أمين، بينما يواصل المخرج بيتر ميمي مهمته في قيادة العمل.

غادة عبد الرازق تعتذر عن المشاركة

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق من الأسماء التي ارتبطت بالمسلسل خلال فترة التحضير، قبل أن تعتذر عن المشاركة، موضحة أن السبب يعود إلى انشغالها بالتحضير لمسلسلين آخرين تخوض بهما موسم رمضان 2027.

وجاء اعتذار غادة عبد الرازق، في وقت تردد فيه اسم الفنان محمد سامي للمشاركة في «عشماوي» كضيف شرف، وهو ما دفع البعض إلى الربط بين اعتذارها والخلافات القديمة التي جمعتها بسامي، إلا أن الفنانة أوضحت أن ارتباطاتها الفنية كانت السبب وراء اعتذارها.

خالد الصاوي ومفاوضات لم تكتمل

كما شهد العمل تعثر المفاوضات مع الفنان خالد الصاوي، الذي كان من أبرز الأسماء المرشحة للمشاركة في المسلسل، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب بعض التفاصيل الفنية والمادية المتعلقة بالشخصية التي كان من المقرر أن يقدمها.

مي عمر أحدث المعتذرين عن «عشماوي»

وكانت الفنانة مي عمر أحدث المنسحبين من مسلسل «عشماوي»، بعدما اعتذرت عن المشاركة بسبب تعارض مواعيد تصويره مع مسلسلها الجديد «حليمة جبران»، الذي تخوض به منافسات موسم رمضان 2027.

موعد انطلاق تصوير مسلسل محمد رمضان

وفي الوقت نفسه، يستعد محمد رمضان لبدء تصوير المشاهد الأولى من مسلسل «عشماوي»، الذي يعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب استمر 4 سنوات، ومن المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2027.

ومن المنتظر أن ينطلق التصوير بداية الأسبوع المقبل داخل أحد الاستوديوهات في القاهرة، على أن تشمل خطة التصوير عددا من المناطق والشوارع الشهيرة بالعاصمة.

ويشارك في بطولة مسلسل «عشماوي» كل من باسم سمرة، ومحمد عبد الحافظ، وعصام السقا، فيما يواصل صناع العمل الاستقرار على باقي الأسماء المشاركة قبل انطلاق التصوير.

محمد رمضان الفنان محمد رمضان مسلسل عشماوي مي عمر غادة عبد الرازق

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