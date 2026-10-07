معتز التوني يكشف حقيقة تقديم جزء سادس من "اللعبة"

كشف المخرج معتز التوني حقيقة تقديم جزء سادس من مسلسل “اللعبة” وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

وقال معتز التوني فى تصريح خاص لصدى البلد علي هامش العرض الخاص لفيلم مطلوب عائليا : مفيش اي كلام حتى الان عن جزء جديد من اللعبة 6.

مسلسل «اللعبة»

شارك فى الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة» كل من هشام ماجد، شيكو، مى كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحى، محمد ثروت، سامى مغاورى، وعارفة عبد الرسول، ليعد الجمهور بمزيج من الكوميديا والإثارة التى اعتادوا عليها فى الأجزاء السابقة.

العمل تدور أحداثه في إطار من الكوميديا حين يقرر وسيم اللعب مرة أخرى، ليدخل في تحديات جديدة.

وتمكن مسلسل اللعبة في موسمه الخامس من الحفاظ علي تصدر نسب المشاهدة.