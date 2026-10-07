وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

أعلن الإعلامي عمرو الليثي وفاة ابن عمه المهندس هشام جمال الليثي، نجل المنتج الكبير الراحل جمال الليثي، أحد الضباط الأحرار، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفاة ابن عم عمرو الليثي

وكتب عمرو الليثي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «انتقل إلى رحمة الله ابن عمي المهندس هشام جمال الليثي نجل المرحوم المنتج الكبير جمال الليثي من الضباط الأحرار».

وطلب الليثي من متابعيه الدعاء للفقيد، قائلًا: «أسألكم الفاتحة والدعاء له ولجميع أمواتنا»، مختتمًا نعيه بقول: «إنا لله وإنا إليه راجعون».