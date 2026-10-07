قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام عبد الفتاح: 4 إنذارات في المباراة معدل طبيعي للحكم رادي أوبريونوفيتش
من رأس العش إلى معركة المنصورة الحوية.. الفريق مجدي شعراوي يروي لـ "صدى البلد" كيف تحقق نصر أكتوبر
تحورات الفيروسات تحت السيطرة.. عوض تاج الدين يكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة ويطمئن المصريين
للحماية من إيقاف الدعم .. شروط ورابط تحديث بطاقة التموين 2026 عبر بوابة مصر الرقمية
الجيش اليمني يواصل عملية "فجر اليمن" ضد ميليشيا الحوثي
20 ألف دولار.. عصام عبدالفتاح يكشف تكلفة طاقم تحكيم مباراة القمة
تنمية سيناء.. الزراعة تستعرض مشروعات دعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة
ماريان جرجس: الدبلوماسية المصرية تنوع الشراكات ولا تستبدل شريكًا بآخر
التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني
الزمالك يواجه زد بالشباب في افتتاح مشواره بكأس عاصمة مصر
توقعات مثيرة من نجوم الأهلي والزمالك قبل مواجهة القمة
من عيد ميلاد الحفيد لمأساة.. الضفادع البشرية تبحث عن جثمان الحاج خليفة بالنيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث مجلس الوزراء: 10 ملايين مشاهدة لموقع منتدى مصر 2026 و50 ألف تسجيل فى 5 أيام

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026
محمود مطاوع

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء أطلق، يوم الخميس الأول من أكتوبر 2026، الموقع الإلكتروني لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، ليكون منصة تفاعلية للتعريف بالمنتدى ومحاوره وفعالياته، وإتاحة المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش.

وأوضح المتحدث الرسمي أن إطلاق الموقع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، والتفاعل مع شواغله وتساؤلاته بقدر واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية.

وأشار إلى أن الموقع شهد إقبالًا لافتًا منذ إطلاقه؛ إذ تجاوز عدد مشاهداته 10 ملايين مشاهدة خلال الأيام الخمسة الأولى فقط، بإجمالي عدد زائرين تخطى 650 ألف زائر، فيما تجاوز عدد المواطنين المسجلين على الموقع 50 ألف مواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المسجلين طرحوا أكثر من 10 آلاف فكرة ومشاركة، جرت مراجعة ونشر ما يزيد على 2500 منها على موقع المنتدى، موزعة على 19 قطاعًا، وحققت إجمالي 275604مشاهدات، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تعكس اهتمامًا واضحًا من المواطنين بملفات قطاعات التعليم، والشباب والرياضة، والثقافة والإعلام ، وسوق العمل.

وفيما يتعلق بتوزيع المشاركات، أوضح أن قطاع التعليم جاء في المقدمة، تلاه قطاع الثقافة والإعلام، ثم قطاع سوق العمل، فيما تصدّر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاعات من حيث المشاهدات بنحو 95270 مشاهدة، رغم مجيئه في المرتبة الخامسة من حيث عدد المشاركات.

وأكد المتحدث الرسمي أن الموقع يمثل منصة متكاملة تتيح التعرف على محاور المنتدى وأجندة جلساته، ومتابعة أبرز فعالياته ومخرجاته وتحديثاته أولًا بأول، إلى جانب ركن إعلامي يضم أهم الأخبار والفيديوجراف والإنفوجراف، ومركز للوثائق، فضلًا عن خدمة «شارك برأيك» التي تتيح التسجيل وطرح المقترحات حول القضايا المطروحة للنقاش.

واختتم المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تصريحه بدعوة المواطنين والخبراء والمتخصصين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى عبر الرابط https://EgyptForum.gov.eg، والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، إسهامًا في صياغة أولويات المرحلة المقبلة.

المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء مجلس الوزراء منتدى مصر 2026 منتدى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

الطاعون الرئوي

الطاعون الرئوي يعود إلى الواجهة ويهدد العالم.. هل ينتشر بين البشر؟

منتخب أنجولا

مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

ترشيحاتنا

الليثي

وفاة المهندس هشام جمال الليثي نجل المنتج الراحل جمال الليثي

ميسي

شوبير عن اعتزال ميسي دوليًا: سنوات من السحر والمجد واللحظات التي لن تتكرر

وصول رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة

رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تصل القاهرة لمتابعة بطولة الناشئين تحت 19 عاما

بالصور

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

تجمع بين الانوثة و الجرأة.. ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد