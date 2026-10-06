أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف أسرار قصف رمانة وبالوظة

أعد برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي احتفالية خاصة بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

واستضاف،الليثي خلال الحلقة اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه، أحد أبطال القوات البحرية في حرب أكتوبر.

كما استضاف فرقة "فويس باند" التي تشدو بعدد من الأغاني الوطنية احتفالًا بالذكرى الخالدة.

وقال الليثي في مقدمته: "بيسعدني أن يكون معايا اللواء بحري أركان حرب محفوظ طه أحد أبطال القوات البحرية في حرب أكتوبر".

وخلال الحوار، هنأ الليثي ضيفه بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية عام 2025 كأحد أبطال القوات البحرية في حرب أكتوبر، وسأله عن أبرز 9 عمليات أدارتها القوات البحرية خلال حرب الاستنزاف ما بين عمليات دفاعية وهجومية، ولماذا يختزل البعض دور القوات البحرية خلال حرب أكتوبر في نجاح عملية إيلات فقط، وكيف كان يتم التنسيق بين القوات البحرية ورجال الصاعقة في العمليات المشتركة.

كما أكد اللواء بحري محفوظ طه أن مشاركة المدمرة "الناصر" في قصف رمانة وبالوظة يومي 8 و9 نوفمبر 69، ولماذا تم اختيار هذه الأهداف بالتحديد، وما المعلومة التي كانت تعرفها البحرية المصرية ولم يتوقع الجانب الإسرائيلي أن مصر تعرفها، وإلى أي مدى أسهم قطع طرق الملاحة وإمداد إسرائيل بالنفط في الضغط على قدراتها على مواصلة الحرب.

واستعرض الليثي التوجيه الاستراتيجي الذي أصدره الرئيس السادات بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم 5 أكتوبر 73 للفريق أحمد إسماعيل، والذي نص على إزالة الجمود العسكري بكسر وقف إطلاق النار اعتبارًا من 6 أكتوبر 73، وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة، والعمل على تحرير الأراضي المحتلة على مراحل.

وتخللت الحلقة فقرات غنائية وطنية لفرقة "فويس باند" منها "رايحين شايلين في إيدنا سلاح"، و"سمينا وعدينا"، و"حلوة بلادي السمرا".