رئيس هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية: العمر الافتراضي للمباني يصل إلى 100 عام

قال الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية وعضو معهد الخرسانة الأمريكي، إن العمر الافتراضي للمباني يقدر في حدود 90 إلى 100 عام، موضحًا أن المباني الاستراتيجية، مثل الكباري والسدود، يمكن أن يكون عمرها الافتراضي أطول من ذلك.

وأوضح "أبو زيد"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحديث عن الأعمار الافتراضية للمباني والمنشآت يظل تقديريًا، مشيرًا إلى أن أي مبنى في العالم يفترض أن يستمر طوال عمره الافتراضي مع تدخلات محدودة جدًا، شريطة التعامل سريعًا مع أي مشكلة تظهر فيه حتى لا تتفاقم.

وأضاف أن ظهور شروخ في المبنى بعد فترة قصيرة من إنشائه، خاصة إذا كانت شروخًا كبيرة وتتزايد مع الوقت، يمثل مؤشرًا يستدعي الانتباه، مؤكدًا أهمية الصيانة والمتابعة والفحص الدوري من جهات مختلفة، وفي مقدمتها سكان العقار أنفسهم، حتى لو لم يكونوا متخصصين.

وأشار إلى أن المواطن ليس مطلوبًا منه أن يكون مهندسًا، لكنه عندما يلاحظ أي مشكلة أو خطر أو خطأ أو علامة من علامات الإنذار، فعليه التحرك والإبلاغ عنها، موضحًا أن التدخل السريع يمكن أن ينهي المشكلة أو يوقف تطورها، ويساعد في إطالة العمر الافتراضي للمبنى مرة أخرى.