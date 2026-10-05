قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري
محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 2025: أفريقيا قادرة على تعزيز إنتاجيتها بفضل الذكاء الاصطناعي
عمرها 107 أعوام.. أهالي شبين القناطر يشيعون جثمان أكبر معمرة
السفير الصومالي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منشآت تليق بطابا.. توجيهات بسرعة إنجاز تطوير مبنى مجلس المدينة

المحافظ خلال الجولة بطابا
المحافظ خلال الجولة بطابا
ايمن محمد


تفقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مجلس مدينة طابا، خلال جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمنشآت الحكومية بالمدينة، يرافقه اللواء إبراهيم خضر، رئيس مدينة طابا، والشيخ سلامة مسمح.

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ومعدلات الإنجاز، ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، ومراعاة الشكل الحضاري للمبنى بما يتناسب مع طبيعة مدينة طابا ومكانتها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية تطوير ورفع كفاءة مبنى مجلس مدينة طابا، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل الجهاز التنفيذي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير، والتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير المحددة، بما يعزز المظهر الحضاري للمنشآت ، ويواكب المكانة السياحية والاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة طابا.

جنوب سيناء طابا المحافظ جولة مبنى مجلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

اتحاد الكرة

الدرندلي يطالب بفتح تحقيق.. جلسة خلال ساعات بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترشيحاتنا

السلوفيني أوبريونوفيتش

السلوفيني أوبريونوفيتش حكماً لقمة الزمالك والأهلي في الدوري

ميسي

مباراة الوداع.. ميسي يظهر في تدريبات الأرجنتين قبل مشاركته الأخيرة بقميص التانجو:: صورة

محمد صلاح

رغم الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح يحجز مكانه بين أساطير الدوري الإنجليزي

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد