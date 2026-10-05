منشآت تليق بطابا.. توجيهات بسرعة إنجاز تطوير مبنى مجلس المدينة



تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى مجلس مدينة طابا، خلال جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمنشآت الحكومية بالمدينة، يرافقه اللواء إبراهيم خضر، رئيس مدينة طابا، والشيخ سلامة مسمح.

واطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ومعدلات الإنجاز، ووجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، ومراعاة الشكل الحضاري للمبنى بما يتناسب مع طبيعة مدينة طابا ومكانتها.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية تطوير ورفع كفاءة مبنى مجلس مدينة طابا، بما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل الجهاز التنفيذي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الخدمات بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير، والتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير المحددة، بما يعزز المظهر الحضاري للمنشآت ، ويواكب المكانة السياحية والاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة طابا.