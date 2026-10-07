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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يستعرض استراتيجية طوكيو للشركات الناشئة وفرص التعاون مع مصر

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني في تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات وشركات قابلة للتوسع
وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني في تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات وشركات قابلة للتوسع
نهلة الشربيني

قام الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بزيارة قاعدة طوكيو للابتكار (Tokyo Innovation Base – TIB) بمقرها في سوسي تيك سكوير، بمنطقة يوراكوتشو بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في إطار زيارته إلى اليابان.

واستعرض الجانبان استراتيجية طوكيو للشركات الناشئة، وسبل تعزيز التعاون المستقبلي مع مصر في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وشارك في الزيارة وفد مصري رفيع المستوى، ضم الدكتور هاني هلال، الأمين العام لشراكة التعليم المصرية اليابانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

واطلع الوزير والوفد المرافق له على دور قاعدة طوكيو للابتكار، كمنشأة تابعة لحكومة العاصمة اليابانية، ومركز لتلاقي مختلف أطراف منظومة الابتكار، بما في ذلك الشركات الناشئة والمستثمرون والجامعات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الكبرى، من خلال تنظيم فعاليات وبرامج تعزز التواصل والتعاون والشراكات بينها، إلى جانب دورها في ربط منظومة الابتكار في طوكيو بمناطق الابتكار داخل اليابان والشبكات العالمية، بما يدعم تبادل الخبرات، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.

واستعرض الجانب الياباني استراتيجية طوكيو للشركات الناشئة، التي أطلقتها حكومة العاصمة في نوفمبر 2022 تحت شعار «×10»، وتستهدف زيادة عدد الشركات الناشئة في طوكيو عشرة أضعاف، وزيادة أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص عشرة أضعاف، وزيادة عدد الشركات الناشئة ذات القيمة التي تتجاوز مليار دولار عشرة أضعاف.

وأوضح الجانب الياباني أن مؤشر التعاون بين القطاعين العام والخاص حقق تقدمًا كبيرًا، حيث ارتفع إلى نحو 47 ضعفًا مقارنة بمستوى الأساس، متجاوزًا المستهدف الأصلي، بينما لا يزال تعزيز نمو الشركات الناشئة ذات القيمة العالية يمثل تحديًا يتطلب استمرار الدعم وتطوير آليات التمويل والاحتضان.

وناقش الجانبان سبل الاستفادة من تجربة طوكيو في تطوير منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعات المصرية، وربط الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات ومراكز وحاضنات الابتكار المصرية بالمستثمرين والشبكات الدولية، بما يدعم نموها وقدرتها على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.

كما اطلع الوزير على تجربة طوكيو في تحويل مخرجات البحث والابتكار و«بذور التكنولوجيا» بالجامعات إلى شركات ناشئة ومنتجات قابلة للتوسع، من خلال تقديم منح حكومية محلية تصل إلى 90 مليون ين للمشروعات الجامعية المختارة على مدار عامين، بتمويل من حكومة طوكيو، مع إمكانية قيام الجامعات بتكوين تحالفات مع الشركات الكبرى للحصول على مصادر تمويل إضافية، وتعزيز فرص تحويل الابتكارات الجامعية إلى تطبيقات ومنتجات وشركات.

وتناول اللقاء دور «سوسي تيك طوكيو (SushiTech Tokyo)» باعتبارها الفعالية الدولية الرئيسية المرتبطة بمنظومة TIB، والتي تُعقد سنويًا وتركز على التقنيات الحضرية المستدامة، وتمثل منصة عالمية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين والجامعات والشركات والحكومات. وأشار الجانب الياباني إلى أن نسخة 2026 شهدت مشاركة أكثر من 60 ألف مشارك، وأقيمت فعالياتها باللغة الإنجليزية، بما عزز طابعها الدولي، إلى جانب إتاحة الفرصة للدول والمؤسسات لإقامة أجنحة خاصة، وتنظيم فعاليات شريكة استعرضت أحدث الابتكارات والتقنيات.

وفي هذا السياق، أشاد الجانب الياباني بالمشاركة المصرية في SushiTech Tokyo 2026 من خلال الجناح المصري، واستضافة عدد من الفعاليات الشريكة، وبحث الجانبان توسيع المشاركة المصرية في نسخة 2027، التي من المقرر أن تركز بصورة أكبر على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الربط بين منظومتي الابتكار المصرية واليابانية، من خلال مشاركة الشركات الناشئة المصرية في فعاليات SushiTech والجلسات الجانبية المصاحبة لها، وتنظيم فعالية موازية في مصر بمشاركة TIB، إلى جانب دعوة الشركات الناشئة اليابانية المهتمة بالسوق المصرية للتعرف على فرص التعاون والاستثمار والعمل في مصر.

وناقشا كذلك إمكانية استكشاف إنشاء حاضنات مشتركة أو برامج تدريب وتبادل للقيادات والكوادر المصرية في مجال إدارة منظومات الابتكار، والاستفادة من الخبرات اليابانية في بناء وتطوير بيئات الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية، بما في ذلك بحث فرص التعاون مع جامعات مصرية، مثل جامعة عين شمس.

وأكد قنصوة أهمية بناء قنوات مؤسسية مستدامة تربط منظومة الابتكار المصرية بنظيرتها في طوكيو، بما يتيح تبادل الخبرات والشركات الناشئة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الدولية، ويعزز في الوقت ذاته فرص التعاون والاستثمار مع الشركات اليابانية.

وفي ختام الزيارة، بحث الجانبان مواصلة التواصل الرسمي لتحديد جهة اتصال مؤسسية من الجانب المصري، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، ودراسة فرص المشاركة المصرية في SushiTech Tokyo 2027 أو تنظيم فعالية مشتركة في مصر، إلى جانب دراسة إطلاق برامج للتبادل والتدريب في إدارة منظومات الابتكار.

وقام الوزير والوفد المرافق له بجولة داخل مرافق قاعدة طوكيو للابتكار، للاطلاع بصورة مباشرة على بيئة العمل التي تجمع مختلف أطراف منظومة الابتكار، والتعرف على آليات التواصل والتعاون بين الجامعات والباحثين والشركات الناشئة والمستثمرين والمؤسسات الصناعية.

وأكد الوزير أن تعزيز التعاون مع منظومات الابتكار العالمية يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين الجامعات والشباب من تحويل الأفكار والمخرجات البحثية إلى شركات ناشئة ومنتجات مبتكرة قادرة على المنافسة والنمو محليًا ودوليًا، وربط منظومة التعليم والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

ومن جهة أخرى، التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة عددًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المصريين بالجامعات اليابانية، وذلك بمقر السفارة المصرية في طوكيو، حيث استمع إلى تجاربهم الأكاديمية والبحثية، وناقش معهم سبل تعزيز الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم، وربطهم بالجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، بما يدعم التعاون العلمي والبحثي بين مصر واليابان.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاعدة طوكيو للابتكار سوسي تيك طوكيو 2026 عبد العزيز قنصوة

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