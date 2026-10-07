استجابة لدعوة الرئيس السيسي.. جامعة العاصمة تستضيف جلسة استماع استعدادا لمنتدى مصر 2026

استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة المشاركة والاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والشباب حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بمسيرة التنمية ومستقبل الوطن، استضافت جامعة العاصمة، جلسة استماع جامعية ضمن الاستعدادات والتمهيد لإطلاق «منتدى مصر 2026.. نظرة لليوم.. رؤية للغد».

وجاءت جلسة الاستماع تحت شعار «بالمشاركة والحوار، نبني معًا مستقبل وطننا»، وبمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين، إلى جانب عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي مراكز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وذلك في إطار إتاحة مساحة للحوار وتبادل الرؤى والاستماع إلى الخبرات والتجارب المختلفة حول الموضوعات المطروحة.

وشهدت الجلسة مناقشة محور «الإبداع والابتكار وريادة الأعمال»، حيث تناول الحوار عددًا من القضايا المرتبطة ببيئة الابتكار داخل الجامعات، ودور الجامعات في دعم الأفكار الإبداعية والبحثية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب، إلى جانب مناقشة سبل الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع وسوق العمل.

وافتتح فعاليات جلسة الاستماع الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، بحضور الدكتور طارق شعراوي، مستشار وزير التخطيط، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والأستاذ شريف طارق، معاون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نهى نبيل، مستشار رئيس الجامعة للابتكار، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي مراكز الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أهمية جلسات الاستماع التي تأتي في إطار الاستعداد لمنتدى مصر 2026، باعتبارها مساحة للحوار والاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والمتخصصين، والتعرف على رؤاهم تجاه القضايا المرتبطة بمستقبل التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعات تمثل بيئة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، لما تضمه من كوادر أكاديمية وبحثية وشباب يمتلكون أفكارًا وقدرات إبداعية، مؤكدًا أهمية الاستماع إلى هذه الرؤى في إطار الحوار المجتمعي الذي يستهدفه المنتدى.

كما تناول الدكتور السيد قنديل خلال الجلسة أهمية دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب، وتعزيز ارتباط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، إلى جانب الاهتمام بمشروعات الطلاب والباحثين وتشجيعهم على تطوير أفكارهم ومهاراتهم بما يتواكب مع المتغيرات واحتياجات المجتمع.

من جانبه، تحدث الدكتور طارق شعراوي، مستشار وزير التخطيط، حول أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات، موضحًا أن الحوار حول الابتكار وريادة الأعمال يرتبط بعدد من القضايا المتعلقة بالاستثمار في الإنسان، وتنمية المهارات، وتعزيز الصلة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية.

كما تناول الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أهمية مشاركة الجامعات والشباب في جلسات الحوار، والنقاش والاستماع إلى رؤاهم وتصوراتهم بشأن القضايا المرتبطة بالتعليم والابتكار وريادة الأعمال، في إطار التحضير لمنتدى مصر 2026.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة العاصمة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تمتلك بيئة متنوعة من التخصصات والكليات التي تتيح مساحات واسعة للإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم، والاستماع إلى تطلعاتهم بشأن مستقبل التعليم وسوق العمل وريادة الأعمال.

وشهدت الجلسة مناقشات حول عدد من الموضوعات المرتبطة بمحور الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، من بينها بيئة الابتكار الجامعي، وثقافة ريادة الأعمال، ودور حاضنات ومراكز الابتكار، والعلاقة بين البحث العلمي واحتياجات السوق، ونقل التكنولوجيا، ودور الجامعات والقطاع الخاص في دعم الابتكار، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتأسيس الشركات الناشئة وتمويلها وتوسعها.

وعقب جلسة الحوار مع القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والخبراء، استُكملت فعاليات الاستماع بلقاء موسع مع طلاب جامعة العاصمة، جرى خلاله الاستماع إلى آرائهم ورؤاهم وتطلعاتهم بشأن مستقبل التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.

كما استعرض عدد من الطلاب خلال اللقاء نماذج من مشروعاتهم وأفكارهم الابتكارية في مجالات متنوعة، بما أتاح مساحة للحوار المباشر حول تجاربهم واهتماماتهم وتطلعاتهم، في إطار حرص الجامعة على الاستماع إلى صوت الشباب وإشراكهم في الحوار حول القضايا المرتبطة بمستقبلهم ومستقبل الوطن.

وتأتي جلسة الاستماع بجامعة العاصمة ضمن جلسات الحوار والاستماع التي تسبق إطلاق «منتدى مصر 2026»، بما يعكس أهمية مشاركة الجامعات والأكاديميين والخبراء والشباب في الحوار حول مختلف القضايا والموضوعات المطروحة، والاستماع إلى تنوع الرؤى والخبرات تمهيدًا للمنتدى.